В Ростове-на-Дону столкнулись легковушка и маршрутное такси

Авария произошла днем на улице Черепахина. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

Сегодня, 7 апреля, в Ростове-на-Дону в аварии с участием легкового автомобиля и маршрутки пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Машины столкнулись на улице Черепахина, примерно в 15 часов. В аварию попали Lada Priora и рейс малой вместимости, следующий по направлению «Стартовая - Главный автовокзал».

Предварительно, по данным спасателей, «легковушка при развороте через две сплошные столкнулась с маршруткой».

- Пострадали водители и пассажир легкового ТС, а также два человека, которые находились в салоне общественного транспорта. Добраться до кареты скорой помощи мы помогли водителю и пассажиру Lada Priora, а также пожилой женщине из маршрутного такси. Люди получили травмы различной степени тяжести, - прокомментировали в управлении по делам ГО и ЧС.

Официального комментария по ситуации от регионального отдела пропаганды УГИБДД пока не поступало. В ведомстве, вероятно, сейчас уточняют информацию.

АВАРИИ АВТОБУСАМИ УЖЕ РЕГИСТРИРОВАЛИ НА ДОНУ

Отметим, за последнее время в Ростовской области случилось уже несколько ДТП с участием общественного транспорта. Так, например, серьезное происшествие зарегистрировали буквально два дня назад, 5 апреля, на трассе М-4 «Дон».

В этом случае рейсовый автобус «Москва - Ставрополь», в котором ехали 32 человека, опрокинулся на трассе в Чертковском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала на обочину, перевернувшись. Пострадавшими оказались два человека: 43-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Еще два случая произошли в конце марта 2023 года. В станице Тацинской водитель Lada Granta врезался в автобус Volvo «Ростов - Тацинская» с 10 пассажирами. Также в Ростове-на-Дону, на улице Шолохова, столкнулись два автобуса, пострадали четыре человека.

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно предупреждают об опасности, а также просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, постоянно следить за скоростью и боковым интервалом. Нельзя отвлекаться в пути на беседы или гаджеты. Также не следует совершать резкие необдуманные маневры.

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