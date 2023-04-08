Пенсионер из Ростовской области погиб в первый рабочий день, пытаясь подзаработать денег к пенсии

В Ростовской области мужчина упал со строительных лесов и погиб на месте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в одной из станиц в Каменском районе, на стройке произошла трагедия. Там насмерть разбился мужчина, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

С восьмиметровой высоты на бетонный пол упал пожилой местный житель. Он получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия до приезда врачей.

«НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ СЕМЬЯ НУЖДАЛАСЬ»

По словам знакомых Ивана (имя изменено — прим. ред.) у мужчины были золотые руки. 61-летний пенсионер постоянно искал подработки, хватался за все.

- Не хотел, чтобы семья нуждалась. Пенсия ведь не очень большая у него была, - рассказывают знакомые мужчины.

Незадолго до трагедии пенсионер с женой отдыхали на море. Во время поездки семья сильно потратилась. Как только супруги вернулись в родную станицу, Иван на следующий же день отправился на стройку.

- В станице возводят школу. Иван спросил, найдется ли работа для него, - продолжают знакомые.

Главный инженер согласился взять мужчину на подработку. За день пенсионер должен был получить сумму в районе двух с половиной тысяч рублей.

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НИКТО НЕ РАССКАЗАЛ

Правда, с ним не стали подписывать трудовой договор, не объяснили ему и правила безопасности. По данным источника издания, мужчине выдали рабочую робу, каску и сразу отправили на леса.

В какой-то момент, оказавшись на высоте, Иван не удержал равновесие, полетел вниз и скончался.

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» заместитель прокурора Каменской городской прокуратуры Максим Клафас, в отношении главного инженера было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть человека».

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал Максим Клафас.

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