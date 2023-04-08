В День древонасаждения донские парламентарии высадили в парке «Дружба» ивы, сосны и церцисы

Депутаты донского парламента высадили в парке «Дружба» 30 новых деревьев. Фото: пресс-служба ЗС РО

В субботу в донском регионе прошел традиционный весенний День древонасаждения. В экологической акции приняли участие школьники, студенты, трудовые коллективы, общественные организации, неравнодушные жители. Свою лепту в общее дело внесли депутаты Законодательного собрания Ростовской области: они трудились в одном из любимых мест отдыха ростовских семей - в парке «Дружба» на проспекте Космонавтов.

С самого утра здесь кипела работа: люди выкапывали лунки, опускали в них саженцы, поливали… Те, кто пришел позже, быстро разбирали ведра, лейки, лопаты, совки и присоединялись к общему делу. Все находились в приподнятом настроении, трудились с улыбкой.

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Как напомнил депутат донского парламента от фракции «Единая Россия» Ашот Хбликян, впервые День древонасаждения состоялся в Ростове в далеком 1910 году по инициативе садоводов-любителей. Новый праздник быстро приобрел массовый характер: люди выходили на него целыми семьями. Но Первая мировая война, Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война прекратили многие хорошие традиции. Спустя век, решением губернатора Ростовской области Василия Голубева праздник был возрожден и вырос до масштабов регионального.

Со временем новым посадкам стали придавать символическое значение. В парке имени Максима Горького появилась «Аллея краеведов», в парке имени Николая Островского - «Аллея молодоженов», работники «Роствертола» заложили заводскую аллею, а учащиеся Донского педагогического колледжа _ «Педагогическую». В 2017 году эстафету подхватили донские парламентарии: в парке «Дружба» на проспекте Космонавтов они заложили аллею в честь 80-летия Ростовской области, высадив туи, клены, липы, многолетние цветы. С тех пор они ежегодно продолжают озеленять парк в Северном жилом массиве. Например, осенью, высадили 25 берез, 15 елей и шесть сосен.

Сквер на бульваре Комарова в этом году обогатился на 15 ив, 10 церцисов и 5 сосен.Фото: пресс-служба ЗС РО

ВСЕМ МИРОМ

Начиная с 2014-го праздник стал проводиться дважды: весной и осенью. Ежегодно во вторую субботу апреля и третью субботу октября тысячи жителей области выходят на улицы и высаживают деревья. Во всех этих мероприятиях принимают участие депутаты донского парламента, каждый в своем избирательном округе.

- Цифры говорят сами за себя. За время проведения праздника в Ростовской области появилось почти три с половиной миллиона деревьев и кустарников. В мероприятиях приняло участие более миллиона человек. Это по-настоящему народная программа! – подчеркнул Ашот Хбликян. - Отрадно, что кроме профессиональных дендрологов к акции присоединяются неравнодушные люди: горожане, сельчане, жители донского края. Депутатский корпус – не исключение. Мы все вне зависимости от своих политических убеждений собрались в едином порыве, чтобы благоустроить этот замечательный парк и другие места Ростова и области, чтобы сделать наш донской край чище, краше и зеленее!

ВЕРНУТЬ КРАСОТУ

Для многих ростовчан День древонасаждения превратился в семейную традицию. Руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев присоединился к акции вместе с младшим сыном.

- Мои дети принимают участие во всех субботниках и посадках весной и осенью. Это воспитывает в них трудолюбие и бережное отношение к природе. На прошлых выходных, например, мы убирали территорию Можайских прудов, - рассказал депутат.

Евгений Федяев отметил, что для Ростова День древонасаждения очень важен, ведь еще несколько десятилетий назад донская столица была одним из самых зеленых городов России.

- Наша общая задача вернуть Ростову былую красоту ради подрастающего поколения, - уверен депутат.

ПАРК ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В Дне древонасаждения принял участие коллектив публичного акционерного общества «Росвертол».

- Наша семья живет в Ворошиловском районе, поэтому мы с радостью присоединились к празднику в парке «Дружба». Хорошо, если эта прекрасная традиция будет передаваться из поколения в поколение, - считает сотрудник завода Александр Мельников. - За последние несколько лет парк сильно изменился, проделана большая работа по озеленению. Жители района этому рады и стараются принимать участие в благоустройстве одного из любимых мест отдыха.

- Сегодня вместе с жителями Северного жилого массива руководство и заводчане «Роствертола» высаживают хвойные и лиственные деревья. Думаем, со временем это будет один из лучших парков. Хочется, чтобы жители и гости Ростова приезжали сюда, чтобы полюбоваться на цветущую красоты и подышать чистым воздухом, – говорит депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, советник управляющего директора ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева

Как сообщил депутат донского парламента от фракции «Единая Россия» Ашот Хбликян, в парке «Дружба» было высажено пятнадцать ив, пять сосен и десять церсицов, которые цветут красивыми розово-фиолетовыми цветами.

- Уверен, что все деревья примутся и принесут пользу не только жителям района, но и всего города, - не сомневается депутат.