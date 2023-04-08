Алексей Логвиненко принял участие в высадке Аллеи Заслуженных учителей в День древонасаждения

Алексей Логвиненко лично принял участие в насаждении аллей. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону, в субботу, 8 апреля, прошел весенний праздник древонасаждения. В акции приняли участие образовательные и культурные учреждения, больницы, предприятия и организации города. Одной из «зеленых» точек стал парк «Левобережный», сегодня здесь высадили более 50 сосен. В праздничном мероприятии принял участие и глава администрации Ростова. В этот день Алексей Логвиненко помог высадить сразу несколько знаковых аллей.

- Сегодня в весенний День древонасаждения в парке «Левобережном» мы заложили «Аллею Заслуженных учителей Российской Федерации». Событие приурочили к Году педагога и наставника, - рассказал Алексей Валентинович. - 15 деревьев в честь 15 учителей. Высадили сосну вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ларисой Тутовой и членом Общественной платы города, кандидатом педагогических наук Валентиной Федоровной Бут.

Всю свою жизнь Валентина Федоровна посвятила развитию система образования в Донской столице. Целых двадцать лет с 1988 по 2008 она возглавляла управление образования Ростова.

– «День древонасаждения» — это интересный, живой проект. Горжусь, что в нашем городе появилась аллея учителей, это значит, что есть уважительное отношение к профессии педагога, - поделилась впечатлениями Валентина Федоровна.

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТА АЛЛЕЯ ТОЛЬКО РОСЛА»

Следующим маршрутом на «зеленой карте», стала Аллея спортивной славы. Она посвящена олимпийцам, которые родились, жили или тренировались в донской столице. Алексей Валентинович уверен, что благодаря примеру наших атлетов тысячи юных ростовчан занимаются различными видами спорта.

Также благодаря Дню Древонасаждения Аллея спортивной славы пополнилась десятью новыми именами олимпийских чемпионов. Глава администрации города вместе с чемпионской по фехтованию Ларисой Коробейниковой принял участие в высадке ее именной сосны.

- Впечатления самые замечательные. Очень рада, что теперь у меня есть дерево на Алее славы. Хочется, чтобы как можно больше представителей моего вида спорта высаживали здесь деревья, и эта дивная аллея росла, - рассказала Лариса Коробейникова.

НАШИ ГЕРОИ

Свои деревья посадили и другие звезды мировой величины. Среди них спортсменки Светлана Бойко и Владлена Бобровникова. Кроме того, в формате видеосвязи поприветствовали участников Зульфия Забирова, Светлана Гроздова и Владислава Уразова, их таблички также увековечены на Аллее. В этот день в парке появилось и дерево имени первого советского чемпиона - штангиста Ивана Удодова. Кульминацией праздника стал запуск воздушных шаров в цветах российского триколора. Шары выпустили в небо в честь знаменитых ростовчан под гимн «Герои спорта».

Также Алексей Логвиненко отметил, что памятные аллеи появились и в других районах города.

- На территориях учебных заведений школьники заложили аллеи, посвященные героическим страницам истории. В парке 1 мая появилась Аллея врачей, в Собино - Аллея мира и добра. А еще в парке Островского национально-культурные объединения Ростова высадили Аллею национальной дружбы.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

Всего в весенний День древонасаждения на территории города выполнены посадки 3,7 тысячи деревьев и 5,4 тысячи кустарников. В посадке зеленых насаждений приняли участие шесть тысяч человек. На всех значимых местах высадку организовали под музыкальное и методическое сопровождение.