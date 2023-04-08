Филологи писали на «двойки», а ростовские корейцы стали отличниками: Как в Ростове написали «Тотальный диктант»

Представителей национальных диаспор Дона пригласили на тотальный диктант. ФОТО: Попова Екатерина

По всей стране знатоки русского языка написали тотальный диктант во вторую субботу апреля. В этом году просветительскому проекту исполняется 20 лет. А столицей диктанта в этот раз стал город Нижний Тагил. Именно там участникам посчастливилось услышать в живую диктовку от самого автора текста Василия Авченко. Рассказываем, как писали диктант в Ростове-на-Дону.

СНАЧАЛА НА РУССКОМ, ПОТОМ НА АРМЯНСКОМ

Принять участие в ежегодном образовательном мероприятии ростовчане могли в любой близлежащей библиотеке. Но заранее необходимо было зарегистрироваться на сайте «Тотальный диктант». Представителей же национальных диаспор Дона пригласили принять участие в просветительской акции в стенах главного корпуса Южного федерального университета. А еще впервые после диктанта на русском участники могли поучаствовать в проекте «Тот. Язык» и написать еще один диктант, но на своем родном национальном языке. Только оценка за него ставиться не будет, но работы все равно пройдут проверку.

Писали даже целыми семьями. ФОТО: Попова Екатерина

Кстати, написать второй диктант можно было не на всех национальных языках, а только на одном, который преобладает в регионе. На Дону таким языком стал армянский.

Также в донской столице тотальный диктант писали и иностранцы более чем из 20 стран, которые только изучают русский язык.

Мы побывали на диктанте ЮФУ и узнали, как готовились и каких результатов ожидают участники.

ШЛИ НА ДИКТАНТ И С ПЕРЕЛОМОМ НОГИ, И НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

За полчаса до начала в главном корпусе ЮФУ постепенно стали собираться люди. Шли они не с пустыми руками. Почти у каждого был чехол для одежды, где лежал национальный костюм той диаспоры, которую этот участник представлял. Пока одни надевали ханбок – национальную традиционный костюм жителей Кореи, другие аккуратно поправляли тюбетейку.

Четыре года назад Мария Ким написала диктант на отлично. ФОТО: Попова Екатерина

- В 2019 году я написала тотальный диктант на отлично! При чем тогда вообще не готовилась к диктанту, - вспоминает с улыбкой Мария Ким, представитель объединения корейской диаспоры. - Только в тот раз диктант проходил иначе. Нам было надиктовано несколько предложений, и к ним давались еще задания. А сейчас будет просто текст под диктовку. Посмотрим, что получится. Но хотелось бы подтвердить свою пятерку.

Испытать свои силы уже в третий раз пришла и дипломированный филолог Анастасия Астахова. Предыдущие попытки филологини, по ее словам, заканчивались ужасными результатами. А в этот раз, как назло, незадолго до «Тотального диктанта» дончанка сломала ногу. Поэтому сегодня она пришла в гипсе на костылях и в сопровождении родных.

- Даже несмотря на перелом ноги, я решила прийти, так как это заряд эмоциями, и лишний раз проверка своих академических знаний, - говорит участница.

Даже инвалидная коляска не помеха диктанту. ФОТО: Попова Екатерина

Шли на диктант и целыми семьями. Некоторые за компанию приглашали участвовать своих товарищей. А мать и сын Новиковы приехали из Краснодарского края. Несмотря на то, что парень перемещается на инвалидной коляске.

- Я раньше в диктанте участвовал в 2014 и 2015 году, но только в Краснодаре, так как там живу. Как сейчас помню, что текст первого моего диктанта был про поезд «Чусовская – Тагил», а второй раз было про то, как мальчик смотрел на пожарного и тоже хотел им стать, - говорит Александр. - В этот раз мы с мамой в Ростов приехали по делам и решили, а почему бы не написать здесь диктант.

Писали даже со сломанной рукой и ногой. ФОТО: Попова Екатерина

Кстати, в предыдущие годы парень писал сначала на «двойку», затем на «тройку». А в этот раз надеется получить оценку на балл выше.

- Вообще хочется проверить свой уровень знаний и посмотреть, где сделал ошибки. А оценка не так важна, это же не экзамен, - рассуждает парень.

«ТЕКСТ НЕМНОГО ЗАКОВЫРИСТЫЙ»

Итак, на часах 14:00. Организаторы раздали всем участникам ручки и специальные бланки. После чего начался инструктаж.

- Пишите свои инициалы правильно. И помните, если на бланке укажете свой псевдоним, то и получите его в сертификате. Исправить уже будет нельзя, - отметила одна из организаторов.

Когда все подписали свои бланки, участникам наконец раскрыли тайну – назвали автора и произведение, по которому дончанам предстояло написать диктант.

Иногда приходилось долго думать, где ставить запятую. ФОТО: Попова Екатерина

- «Экология по Арсеньеву», третья часть, - озвучили участникам. - Эту часть текста вместе с Ростовской областью напишут 52 региона России и 27 стран.

После чего любителям русского языка включили видеозапись с обращением автора произведения Василием Авченко, где он пожелал участникам удачи и зачитал свой текст.

Теперь этот отрывок предстояло надиктовать ведущему солисту Ростовского государственного музыкального театра Юрию Алехину.

- Текст достаточно непростой, немного заковыристый. Если вдруг вам будет неслышно или непонятно какое-то слово, не бойтесь останавливать меня и спрашивать, что не поняли и не услышали. И я прочитаю еще раз для вас, - обратился к присутствующим Юрий. - Для меня это тоже испытание, потому что читать текст с листа со всеми интонациями и знаками препинания очень сложно. Поэтому всем нам желаю успехов!

Диктант шел около часа. ФОТО: Попова Екатерина

СИДЕЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО И ПЕРЕЧИТЫВАЛИ

Через минут 40 диктант был написан. Под конец ростовчанам вновь включили прослушать видеозапись с читкой автора текста. И после довольные участники стали сдавать работы. Хотя некоторые до последнего не отдавали бланки - перечитывали снова и снова, пытаясь найти ошибки. А другие фотографировали свой написанный текст, чтобы еще раз перечитать дома.

Некоторым так понравился отрывок из произведения, что они решили побольше узнать об авторе и прочитать несколько его произведений. А кто-то, выходя, произнес: «Это было супер!»

Теперь остается дождаться результатов. ФОТО: Попова Екатерина

Теперь все работы дончан в воскресенье предстоит проверить филологам и студентам-волонтерам. И уже на следующей неделе участники смогут узнать свои оценки.

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