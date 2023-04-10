Погода на неделе порадует теплом, но готовимся к ветру и дождям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10 - 14 апреля обещает быть теплой, не обойдется без осадков. А еще дончанам как всегда по весне стоит ждать штормового ветра. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 10 апреля, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду, днем с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем +16-18 градусов.

Во вторник, 11 апреля, вечером небольшой дождь, в остальное время без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 8-13 метров в секунду, с порывами 15-19 метров в секунду ночь и 17-21 днем. Ночью столбики термометров покажут +8-10, днем +16-18.

В среду, 12 апреля, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15-18 метров в секунду ночью и 12-14 днем. Ночью температура воздуха составит +9-11 градусов, днем +15-17.

В четверг в донской столице будет пасмурно. В первой половине дня возможен умеренный дождь, а вечером небольшой. Ветер восточный

6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью составит +9 градусов, днем до +17.

В пятницу мелкий дождь зарядит на весь день, ветер ожидается западного направления 8-13 метров в секунду, температура воздуха ночью +7 и +14 днем.

По Ростовской области в понедельник облачно, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 12-14, по югу до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем +11-16, по югу и востоку до +22 градусов.

Во вторник облачная погода, утром и днем в отдельных районах может пройти небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный и восточный 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 15-19, а днем по югу до 20-22 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6-11 градусов, по северу опустятся до 0, а днем поднимутся до +14-19, по югу до +22.

В среду ночью местами, а днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, днем по югу области — гроза. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами с порывами ночью до 15-20, днем до 12-14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит +7-12, по северу до +3, а днем +9-14, по югу — до +21.

В последние два рабочих дня синоптики прогнозируют дождливые дни, пятница выдастся особенно ветреной. По температурному режиму отличий от предыдущих дней ждать не стоит.

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