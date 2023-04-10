День космонавтики в Ростове-на-Дону 12 апреля 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Рассказываем, куда стоит сходить в День космонавтики в Ростове-на-Дону. Фото: Евгения ГУСЕВА

День космонавтики в Ростове-на-Дону 12 апреля 2023 отметят сразу в нескольких районах города. Программа мероприятий Дня космонавтики в Ростове-на-Дону включает множество мероприятий, в основном ориентированные на школьников, но их можно посетить всей семьей. Об этом сообщают в Центральной библиотечной системе города. Рассказываем, куда сходить на день космонавтики в Ростове-на-Дону 2023.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ

- Центральная городская детская модельная библиотека имени В. И. Ленина, пр-т. Коммунистический, 14

«Библиотечный космодром» устроят в Центральной городской детской модельной библиотеке имени В. И. Ленина. Ребят познакомят с с исследованиями в области космоса. Гости библиотеки совершат загадочное путешествие в космическую систему, ответят на вопросы викторины.

- Детский библиотечно-информационный центре имени академика С. П. Королева, пр. Королева, 10/2

«Дорогу к просторам Вселенной» пройдут ребята в Детском библиотечно-информационном центре имени академика С. П. Королева. Их ждет обзор книжной выставки «Покорители звездного мира», беседа «Первые в космосе» об основных вехах в истории отечественной космонавтики; и квиз «Королев – король ракет» о жизни и научной деятельности академика.

- Библиотека имени А. Л. Барто, ул. Штахановского, 20

«Первопроходцы в космосе» - информационный час в Библиотеке имени А. Л. Барто. Ребята узнают о первых животных космонавтах - Лайке, Белке и Стрелке.

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

- Детская библиотека имени Зои Космодемьянской, ул. Портовая, 166/50

«Шаг навстречу звёздам» - час открытий в Детской библиотеке имени Зои Космодемьянской. Читателей познакомят историей освоения Космоса, покажут кадры исторической хроники первого полета Юрия Гагарина, расскажут о других космонавтах. В программе — конкурсы и викторина, обзор выставки «Время первых».

- Детская библиотека имени В. В. Маяковского, пер. Университетский, 111

«Вместе – к звездам!» - литературно-художественное досье в Детской библиотеке имени В. В. Маяковского. Читатели узнают об истории космонавтики, о современных летательных аппаратах, смогут почитать и посмотреть мультфильмы о космосе и даже поиграть в тематические игры.

- Технико-экономическая библиотека, пер. Тимирязева, 3

«Путь к звездам» - калейдоскоп полезной информации проведет Технико-экономическая библиотека. Сначала гостям расскажут о первом полете в космос, покажут книжную выставку о Юрии Гагарине и об истории развития космической отрасли. Читателей ждет обзор литературы, описывающей мир звезд и галактик, а в заключение участников ждет викторина.

- Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина, пр. Королева, 3

«Человек. Космос. Вселенная» - день информации пройдет в Библиотечно-информационном центре имени Ю. А. Гагарина. Гостей приглашают на экскурсию по библиотеке и мемориальному комплексу «От первого полета к будущем высотам», а после — в межгалактическое путешествие «Космическая опера». Читателям расскажут об отечественных фантастах и представят книжную выставку.

- Библиотека имени А.С. Пушкина, пл. Свободы, 4

«Космос и Женщина» - устный журнал подготовила Библиотека имени А.С. Пушкина. Специалисты расскажут о коллегах Валентины Терешковой в современной России и за рубежом.

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