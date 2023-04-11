Шлейф кометы Тэтчера: в апреле над Ростовской областью пролетит метеорный поток Лириды

Метеорный поток будет заметен в небе над Ростовской областью с 14 по 25 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в пятницу, 14 апреля, жители Ростовской области смогут стать свидетелями первого весеннего звездопада - метеорного потока Лириды. Пик этого небесного явления прогнозируется в ночь с 22 на 23 апреля.

Заведующий Астрономической обсерваторией Парка им. М. Горького Николай Демин рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону», откуда взялся этот поток метеоров, и где его лучше всего наблюдать.

ЯРКИЕ ПОЛОСКИ ОТ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД

По словам ростовского астронома, поток Лириды наблюдается ежегодно. Оптическое свечение метеора возникает тогда, когда пылинки от кометы входят непосредственно в атмосферу Земли и сгорают там. В результате чего, жители Земли видят в небе яркие длинные полоски от падающих «звезд».

- Все метеорные потоки в общих чертах похожи между собой, - отмечает ученый. - Лириды - один из самых древних потоков, а потому истощившихся. Он отличается довольно низкой активностью.

Они представляют собой пылевой шлейф кометы, открытой А.Э. Тэтчером в 1861 году. Как уточняет Николай Демин, это рядовая комета, которая совершает свой орбитальный оборот вокруг Солнца за 415 лет. В следующий раз она вернется и будет доступна для наблюдения лишь в 2283 году.

ДО 18-20 МЕТЕОРОВ В ЧАС

Астроном прогнозирует, что в текущем году в момент максимума прохождения метеорного потока на небосводе можно будет увидеть до 18-20 метеоров в час.

- Метеорные потоки наблюдаются невооруженным глазом, - подчеркнул специалист. - В телескопы данное явление не наблюдают, поскольку у оптических приборов для этого слишком большое увеличение и чрезмерно малое поле зрения.

Наблюдать метеорный поток Лириды ученый советует за пределами города, в месте с открытым горизонтом и минимальной засветкой. Главное требование при этом - безоблачная погода.

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