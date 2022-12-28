Определены победители в конкурсе «Инноватор Дона»

Представители команды-победителя народного голосования ООО "Энтомо.ру" и команда АНО "ФИРОН". Фото: АНО «ФИРОН»

В Ростовской области завершился конкурс инновационных технологических проектов «Инноватор Дона». В нем принимали участие молодые ученые, студенты, предприниматели и руководители наукоемких стартапов региона – всего 75 авторов.

Все проекты были высоко оценены членами жюри, а 50 участников смогли пройти тестовые исследования заявок на поддержку от экспертов.

10 авторов проектов получили содействие по упаковке проектов. Также они смогут получить финансирование от государственных фондов и инвесторов, или станут резидентами «Сколково»:

1. Таран Сергей.

2. Солоп Николай.

3. Зиборов Денис.

4. Хорошко Максим.

5. Фатхи Дмитрий.

6. Быков Виктор.

7. Мусиенко Сергей.

8. Быкадорова Александра.

9. Алиев Артём.

10. Чеботарев Даниил.

Пять участников при поддержке организаторов смогли зарегистрировать интеллектуальную собственность на свои проекты:

1. Божко Юлия.

2. Витков Станислав.

3. Воробьев Юрий.

4. Кравчик Юрий.

5. Петрунько Константин.

Пять авторов проектов получили помощь по созданию прототипов:

1. Фоменко Евгений.

2. Алиев Артём.

3. Мусиенко Сергей.

4. Яковлева Елена.

5. Полупанов Никита.

Также о 10 проектах были сняты видеоролики, за которые проголосовало более 3200 человек.

Лучшим проектом по итогам народного голосования стал проект «Технология комбинированной биоконверсии органических отходов насекомыми и синергическими микробными препаратами с целью получения кормовой основы для аквакультуры (осетровые, карповые) и птицы» Мусиенко Сергея из ООО «Энтомо.ру».

Лучшим проектом по итогам народного голосования стал проект директора ООО "Энтомо.ру" Мусиенко Сергея. Фото: АНО «ФИРОН»

Целью конкурса является популяризация технического предпринимательства, помощь инноваторам и улучшение качества инновационных проектов участников проекта.

Социальный проект «Инноватор Дона» проводится АНО «ФИРОН» при поддержке АНО «Агентство инноваций Ростовской области» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.