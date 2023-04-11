Партия «Новые люди» будет участвовать в выборах в Заксобрание Ростовской области

Фото: Партия «Новые люди».

Александр Дёмин рассказал об идеологии «Новых людей».

- Сейчас у жителей России, в том числе Ростовской области, есть чёткое понимание того, какие ценности и взгляды продвигают «Новые люди». В Ростовской области, которая по праву считается деловой столицей Южного федерального округа, у нас хорошие перспективы. Пока одни предлагают усилить контроль за каждой сферой жизни, мы выступаем за более здравый и объективный взгляд на происходящее. Нужно дать людям больше свободы, - отметил Александр Дёмин.

Фото: Партия «Новые люди».

Александр Чухлебов подчеркнул, что у жителей Ростовской области виден запрос на обновление власти. Об этом говорит и результат муниципальных выборов, на которых «Новые люди» получили серьёзную поддержку.

- Вся страна находится в непростой ситуации, а наш регион в особенности. Люди, конечно же, устают от того, что происходит. Необходим глоток свежего воздуха, которым и может быть партия «Новые люди». Потому что мы единственная политическая сила, которая нацелена на будущее, а не на прошлое. И мы хотим сделать так, чтобы Ростовская область развивалась, - высказался Александр Чухлебов.

Фото: Партия «Новые люди».

Он добавил, что «Новым людям» удалось собрать большую команду как в само Ростове-на-Дону, так и в каждом районе области.

- Это настоящие профессионалы. Они понимают, что ни выборы, ни будни депутата не будут лёгкими. Каждый из представителей «Новых людей» будет отстаивать голоса своих избирателей до конца, работать на благо жителей Ростовской области, - подчеркнул Александр Чухлебов.