«Сделаем вместе!»: жителям Ростовской области предложили выбрать, какие пространства благоустроить в этом году

В донском парламенте прошел круглый стол, на котором обсудили реализацию проекта "Сделаем вместе". Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области каждый год дончане выбирают, какой сквер, парк или другое общественное пространство будет благоустроено за счет бюджетных денег. 2023-ий не стал исключением. Как рассказала заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина на заседании круглого стола, в ближайшее время людям предстоит выбрать, какие проекты будут реализованы в 2023 году.

СУТЬ ПРОЕКТА

Онлайн-голосование за инициативы граждан в рамках проекта «Сделаем вместе» уже стартовало.

- Каждый год на конкурсной основе отбираются инициативы жителей по улучшению жизни в родном поселке или городе, по решению каких-то вопросов местного значения. И те инициативы, которые имеют наибольшую поддержку земляков, в том числе выражающуюся в объеме внебюджетного софинансирования, получают из областного бюджета финансы на реализацию. Таким образом, муниципалитет может получить до двух миллионов рублей на то, чтобы воплотить в жизнь инициативу, востребованную у людей, - прокомментировала парламентарий.

В этом году жители Дона прислали 900 заявок. Большая часть из них касается общественных пространств. На втором месте – преобразования на образовательных объектах, и на третьем – в учреждениях культуры.

В итоге после экспертной проверки на голосование выставили 700 инициатив.

КАК И ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ

Голосовать за проекты может любой житель региона, зарегистрированный на Госуслугах. Также любой желающий может вложить свою лепту в реализацию проекта. Участие может быть в разных форматах - финансовым, имущественным и трудовым.

Само голосование проходит на сайте проекта. Оно завершается 30 апреля.

Первый зампредседателя донского ЗС – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев держит на строгом контроле реализацию инициативных проектов.

- Уважаемые коллеги, я уверен, что в текущем году эту работу мы проведем качественно и эффективно на благо жителей Ростовской области, - сказал он.

А Светлана Мананкина отметила, что в этом году на реализацию проектов выделят 400 миллионов рублей.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Программа «Сделаем вместе!» стартовала в 2019 году. За это время благоустроили больше 530 проектов. А зимой прошлого года парламентарии ЗС приняли поправки в областное законодательство, которые расширили возможности участия людей в реализации инициативных проектов за счет более активного использования интернета. Изменения позволили определять наиболее нужные жителям инициативы в форме голосования на официальном сайте проекта «Сделаем вместе!».