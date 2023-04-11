В Ростовской области стартует голосование за выбор приоритетных объектов благоустройства

С 15 апреля дончане смогут выбрать общественное пространство, которое будет благоустроено в следующем году. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 15 апреля дончане смогут самостоятельно выбрать те общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году. Голосование пройдет на специальной интернет-платформе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, рассказал заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. По его словам, в этом году мероприятие пройдет уже в третий раз.

- Ежегодно на Дону появляются более 100 новых общественных пространств. Большую часть территорий выбирают люди, сами дончане. Такие парки и скверы становятся местом притяжения не только для местных жителей, но и для гостей региона, - рассказал замгубернатора области.

Голосование за приоритетные общественные пространства области продлится до 31 мая. Принять участие в проекте можно начиная с 14 лет, отметили в правительстве региона. Чтобы отдать свой голос за конкретный проект благоустройства, нужно будет зарегистрироваться с помощью портала «Госуслуги» или по номеру телефона, зайти на интернет-платформу и поставить галочку напротив понравившегося варианта.

Также у дончан будет возможность отдать свой голос за понравившийся объект в областных МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах, где будут работать волонтеры проекта. За весь период проголосовать можно один раз.

- Выбор гражданами объектов благоустройства поможет сделать парки и скверы более удобными и комфортными. Благодаря такому подходу мы можем создавать современные общественные пространства, которые нравится людям, - отметил замгубернатора Игорь Сорокин.

Напомним, в прошлом году в голосовании за выбор территорий для благоустройства приняли участие почти полмиллиона дончан. Наибольшее число голосов тогда набрала общественная территория в Таганроге – Пушкинская набережная. За проект ее благоустройства проголосовало более 26 тысяч человек.