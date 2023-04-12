Что необходимо знать при оформлении вклада в банке

Храните деньги с умом! Фото: Даниил ОПАРИН

Кто-то хранит сбережения дома, но большинство все же держит накопления в банках.

ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЕН

Перед тем, как положить сумму на счет, потребитель подписывает договор с финансовой организацией.

Вклад – это денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов.

Договор банковского вклада признается публичным договором. Соответственно, банк должен заключить такой договор с каждым, кто обратится в кредитную организацию с целью открытия такого вклада.

ПРОВЕРЯЕМ НАДЕЖНОСТЬ БАНКОВ

Принимать вклады могут только банки, чье право на это регламентируется лицензией, которую выдает Банк России. Также эти банки должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов и состоять на учете в организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов.

Актуальные перечни банков — участников системы страхования вкладов, а также банков, исключенных из системы страхования вкладов, размещены на официальном сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в разделе «Банки», подразделы «Участники ССВ», «Исключенные из ССВ».

ВИДЫ ДЕПОЗИТОВ

Существуют различные виды вкладов, самые распространенные — это вклады до востребования и срочные.

В первом случае человек, доверивший деньги банку, может забрать свои средства в любое время по первому требованию. Но процентная ставка будет довольно низкая, а вот при срочном вкладе проценты к начислению будут больше. Но в этом случае вкладчик держит деньги на депозите строго определенный срок, указанный в договоре, а при досрочном снятии вклада может потерять проценты.

Процентная ставка может измениться при продлении договора: в случае, если по истечении срока вклада вкладчик не забрал деньги, банк без предварительного уведомления продлевает договор на такой же срок, но на тех условиях и под ту процентную ставку, которые действуют по данному виду вкладов на момент продления договора. Если в договоре банковского вклада не оговорены условия его продления, то договор продлевается на условиях вклада до востребования в этом банке. Банк, как правило, информирует о процентных ставках по вкладам на информационных стендах в помещениях, где обслуживаются клиенты, а также, например, на своем сайте в сети Интернет. Чтобы размер процентной ставки не стал для вас сюрпризом, лучше заранее (до окончания срока вклада) узнать у специалиста банка, на сайте или информационном стенде, какие условия предлагаются по новым вкладам.

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ С ДОХОДА

С доходов от вклада необходимо платить налог на доходы физических лиц.

Граждане освобождены от уплаты налога на доход в виде процентов по вкладам и счетам в российских банках, полученным (выплаченным) в 2021–2022 годах. Это касается процентного дохода на любую сумму.

Освобождение доходов по вкладам от налога — временная антикризисная мера. По действующему законодательству вкладчику надо будет впервые заплатить налог только в 2024 году — с процентных доходов, полученных в 2023 году, если они превысят определенную сумму.

Эта сумма зависит от максимального уровня ключевой ставки Банка России за год, когда был получен доход: 1 млн. рублей умножают на максимальное значение ключевой ставки в этом году и получают сумму процентного дохода, которая налогом не облагается.

Так, если максимальная ключевая ставка в 2023 году составит 10%, то налог придется заплатить с суммы процентного дохода, превышающей 100 тыс. руб. И если в 2023 году вкладчик в одном банке получит в виде процентов 100 тыс. рублей, а в другом — 200 тыс. рублей, ему будет начислен налог на сумму 26 тыс. рублей (13% от 200 тыс. рублей). Федеральная налоговая служба сама рассчитает сумму налога и пришлет вкладчику уведомление об уплате налога.

Необходимо помнить, что ряд доходов физических лиц, включая доходы по вкладам и счетам, превышающие 5 млн. рублей в год, облагаются НДФЛ по повышенной ставке (15%, а не 13%).

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Некоторые организации (не банки) привлекают денежные средства под проценты, при этом по ошибке — а иногда и умышленно — называют такие операции осуществлением приема денежных средств во вклады. Но не следует путать их с банковскими вкладами. Только банковские вклады застрахованы государством.

Средства граждан при определенных условиях могут привлекать микрофинансовые организации, кредитные кооперативы. Это не банки, они действуют на основании законов «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О кредитной кооперации». Все иные случаи привлечения организациями средств населения, как правило, по своей юридической сути имеют статус обычного займа, то есть граждане дают им деньги в долг. К подобным предложениям нужно относиться осторожно, есть риск столкнуться с финансовой пирамидой. Внимательно изучите пределы ответственности организации по договору, проверьте ее учредительные документы, финансовое состояние, способность обеспечивать свои обязательства.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.