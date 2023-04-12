Льготы на проезд в общественном транспорте и социальную газификацию в регионе обсудили в донском парламенте

Председатель комитета Заксобрания по образованию Светлана Мананкина вместе с коллегами обсудила вопрос о готовности транспортного комплекса Ростовской области к применению льготниками права на бесплатный проезд. Фото: прессс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в областном Законодательном Собрании, состоялось совместное заседание комитета по образованию и науке и комитета по строительству и транспорту.

БОЛЬШИНСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ ПРЕДПОЧЛИ МОНЕТИЗАЦИЮ

На совместном заседании комитетов рассмотрели вопрос о готовности транспортного комплекса Ростовской области к применению льготниками права на бесплатный проезд по льготной карте и электронного проездного билета.

- В прошлом году мы прошли длинный путь в связи с монетизацией льготы на проезд. И в конце 2022-ого состоялось долгожданное решение. У региональных льготников появилось право выбора между ежемесячной выплатой, которая в этом году составляет 1050 рублей, и бесплатным проездом. В течение довольно продолжительного времени граждане могли подать заявление и отказаться от ежемесячной выплаты в пользу транспортной карты, - сообщила вице-спикер Заксобрания Ростовской области - председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.

По ее словам, от монетизации безусловное большинство региональных льготников выиграло.

-Заявление на бесплатный проезд написали 12 процентов, - уточнила председатель комитета. – Это чуть менее 28 тысяч региональных льготников.

206 тысяч 700 человек предпочли получать ежемесячную выплату.

- Сейчас мы возвращаемся к этому вопросу в связи с тем, что с первого мая начнет работать система бесплатного проезда по картам. Эти карты уже выдают органы соцзащиты , - сообщила Светлана Мананкина.

Выдано уже больше 30 процентов проездных карт. До 30 апреля их получат все.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Также Светлана Мананкина отметила, что сейчас федеральные льготники ездят по единым социальным проездным билетам, которые покупают за 303 рубля.

- После 1 мая они будут ездить по электронным проездным. Заявление на их получение написали 20 836 человек, из которых 13 275 – жители Ростова-на-Дону (64%). Электронные проездные также изготовлены и более 26% уже выданы, - сообщила парламентарий.

Электронные проездные нужно пополнять на те же самые 303 рубля для проезда.

В этом месяце сделать это можно с 1 по 24 число , в следующем - с 25 по 31 число. Карту можно будет пополнять несколькими способами: в терминалах оплаты банков «Центр-инвест» и «Сбербанк», в мобильном приложении «Простор» и банка «Сбербанк», на сайтах arps.pro, prostor.tech, в почтовых отделениях Почты России.

КТО ОСТАЛСЯ «ЗА БОРТОМ»

Еще один вопрос был посвящен социальной газификации.

- Эта программа коснулась, прежде всего, граждан, но в конце прошлого года произошло изменение. В программу вошли и социальны объекты, - обратилась к собравшимся за круглым столом Светлана Мананкина.

Однако в постановлении правительства, регламентирующем дополнение к этой программе, включены не все социальные объекты. Туда вошли лишь образовательные организации и объекты здравоохранения. «За бортом» остались учреждения культуры и спорта.

- И те, и другие у нас находятся на содержании местной власти. И, в большинстве случаев, это - сельские поселения, - сказала Светлана Мананкина

Финансовое бремя газификации таких объектов лежит на бюджетах сельских поселений.

- Для них задача по газификации довольно трудновыполнимая, - продолжает парламентарий.

Поэтому депутаты подготовили проект постановления Заксобрания к заместителю Председателя Правительства РФ Александру Новаку.

В своем обращении донские парламентарии просят расширить программу социальной газификации и внести в список организации культуры и спорта.

Также «за бортом» остались и модульные здания. Они не подходят под социальную газификацию.

- Мы хорошо знаем, как в последние годы широко распространена практика по оснащению и модульными ФАПами, и модульными амбулаториями. Появляются также модульные ДК. В своем обращении к федеральному правительству депутаты просят расширить программу социальной газификации и на модульные здания всех социальных объектов, - заключила Светлана Мананкина.

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