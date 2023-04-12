В Ростовской области мать девятиклассницы пожаловалась, что ее дочь и других учеников отправили убирать чужую школу

Никто не может заставить школьников убирать территорию без согласия их родителей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жительница города Батайска Ростовской области пожаловалась на то, что ее дочь, которая учится в девятом классе, попросили присоединиться к наведению порядка в новой школе.

Как оказалось, с такой просьбой учителя обратились еще и к другим ребятам.

«ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

- Когда я задала вопросы учителю, та сказала, что ей это тоже не нравится, но это распоряжение им спустили из городского Управления образования, - рассказала батайчанка. - Поздно вечером я туда дозвониться не смогла, поэтому позвонила утром. Вот только там мне сказали: это все придумала школа.

И даже прислали официальный ответ:

- В рамках внеурочной деятельности «Добрые сердца» (социальные практики) волонтерская деятельность предусмотрена как одна из форм работы с несовершеннолетними.

11 апреля 2023 года среди обучающихся девятых классов была организована волонтерская группа для помощи в подготовке к открытию нового учебного учреждения города. Волонтерская группа на добровольной основе, с согласия родителей, приняла участие в данном мероприятии.

УБОРКА ВМЕСТО ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ?

Мама, возмущенная тем, что детей заставили убирать помещение чужой школы, да еще и в разгар подготовки к ЕГЭ, не пустила школьницу на это мероприятие. Но к месту проведения работ (кроме дочери женщины и ее подруги, - прим.авт.) прибыли почти все ученики класса. Порядок был наведен всего за полтора часа.

- Любая внеурочная деятельность школьников должна проводиться вне уроков, - уверена женщина. - Также в адрес родителей заранее должно быть направлено официальное обращение со стороны города или школы.

Ростовский адвокат Руслан Нагиев также считает, что подобные работы по уборке общественных помещений должны быть добровольными: дети и их родители должны сами согласиться их выполнять. И это согласие может быть оформлено в виде документа.

- Привлекать несовершеннолетних обучающихся к труду, не предусмотренному основной образовательной программой, без согласия их родителей запрещается, - озвучил он.

При этом мнение пользователей соцсетей, где мама и поделилась своей историей, разделились. Те, кто сам всю свою юность убирал в школе в санитарный день, считают, что труд полезен для детей. Другие - что ученики обязаны следить за порядком лишь в своем учебном заведении. Ну, а третьи, выразили мнение, что уборка помещения учебного заведения должна лежать на плечах профессионалов.

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