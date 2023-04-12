Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2023 14:41

В Ростовской области мать девятиклассницы пожаловалась, что ее дочь и других учеников отправили убирать чужую школу

А в Управлении образования города Батайска это назвали "волонтерской деятельностью"
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Никто не может заставить школьников убирать территорию без согласия их родителей.

Никто не может заставить школьников убирать территорию без согласия их родителей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жительница города Батайска Ростовской области пожаловалась на то, что ее дочь, которая учится в девятом классе, попросили присоединиться к наведению порядка в новой школе.

Как оказалось, с такой просьбой учителя обратились еще и к другим ребятам.

«ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

- Когда я задала вопросы учителю, та сказала, что ей это тоже не нравится, но это распоряжение им спустили из городского Управления образования, - рассказала батайчанка. - Поздно вечером я туда дозвониться не смогла, поэтому позвонила утром. Вот только там мне сказали: это все придумала школа.

И даже прислали официальный ответ:

- В рамках внеурочной деятельности «Добрые сердца» (социальные практики) волонтерская деятельность предусмотрена как одна из форм работы с несовершеннолетними.

11 апреля 2023 года среди обучающихся девятых классов была организована волонтерская группа для помощи в подготовке к открытию нового учебного учреждения города. Волонтерская группа на добровольной основе, с согласия родителей, приняла участие в данном мероприятии.

УБОРКА ВМЕСТО ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ?

Мама, возмущенная тем, что детей заставили убирать помещение чужой школы, да еще и в разгар подготовки к ЕГЭ, не пустила школьницу на это мероприятие. Но к месту проведения работ (кроме дочери женщины и ее подруги, - прим.авт.) прибыли почти все ученики класса. Порядок был наведен всего за полтора часа.

- Любая внеурочная деятельность школьников должна проводиться вне уроков, - уверена женщина. - Также в адрес родителей заранее должно быть направлено официальное обращение со стороны города или школы.

Ростовский адвокат Руслан Нагиев также считает, что подобные работы по уборке общественных помещений должны быть добровольными: дети и их родители должны сами согласиться их выполнять. И это согласие может быть оформлено в виде документа.

- Привлекать несовершеннолетних обучающихся к труду, не предусмотренному основной образовательной программой, без согласия их родителей запрещается, - озвучил он.

При этом мнение пользователей соцсетей, где мама и поделилась своей историей, разделились. Те, кто сам всю свою юность убирал в школе в санитарный день, считают, что труд полезен для детей. Другие - что ученики обязаны следить за порядком лишь в своем учебном заведении. Ну, а третьи, выразили мнение, что уборка помещения учебного заведения должна лежать на плечах профессионалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Должны ли школьники убирать в классах?

Имеют ли право учителя заставлять их мыть стены в коридорах, мести улицы и копать газоны (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ