Отчет общественной палаты за минувший год обсудили в донской столице

Ирина Жукова наградила победителей конкурса «Лучший молодежный парламент в Ростовской области в 2022 году». Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось заседание комитета Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике. На нем обсудили отчет Общественной палаты Ростовской области и наградили победителей конкурса «Лучший молодежный парламент в Ростовской области в 2022 году».

Председатель молодежного комитета Законодательного Собрания Ирина Жукова отметила, что Общественной палате в прошлом году исполнилось десять лет.

ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

- 10 лет – достаточный срок, чтобы проявить себя, выстроить свою работу. Мы активно взаимодействуем с Общественной палатой. И сегодня главная точка нашего взаимодействия – поддержка некоммерческих объединений и общественных организаций. Для решения этой задачи сплотились депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, министерство региональной и информационной политики, Агентство стратегических инициатив и, безусловно, Общественная палата Ростовской области. Главное требование, которое есть сегодня у наших общественных объединений, - поддержка в получении грантов. Это не такая простая работа. Для того чтобы наши общественные объединения получали гранты, им нужно помочь и организационно, и методически, иногда – и финансово. Эта задача была одной из приоритетных. И, я считаю, результат за последний год достигнут неплохой. Только по федеральным грантам цифры выросли в разы – 11 млн поддержки в 2021 году, и 208 млн - по итогам 2022 года. Мы планируем продолжать и развивать это направление, - прокомментировала Ирина Жукова.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ И МУДРЫЙ ОПЫТ

Также она объяснила, почему отчет о работе Общественной палаты был совмещен с подведением итогов конкурса молодежных парламентов. Сделано это было неслучайно.

- Потому что секрет успешного развития донского края состоит в том, что энергия молодости должна встретиться с мудрым опытом общественников. Инициативы, поддержка, обсуждения – все это инструменты эффективного взаимодействия общественных и молодежных организаций, - сказала парламентарий.

Поддержка добровольцев, мобилизованных, членов их семей и помощь вынужденным переселенцам – еще одно направление, над которым работали Законодательное Собрание и Общественная палата.

Председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев рассказал об активном взаимодействии с парламентом.

- Прошедший год был для Общественной палаты годом десятилетия, мы работаем третий созыв. У нас уже есть опыт, сформирован профессиональный состав специалистов. Работает 10 комиссий, 6 рабочих групп, за этот год состоялось свыше 100 заседаний. Наша работа охватывает все направления жизнедеятельности. Особое внимание уделяется грантам – президента, Ростовской области, губернатора Ростовской области. И это дает свой эффект, - сказал он.

По словам Ирины Жуковой, сегодня необходимо построить работу Общественной палаты и в муниципалитетах региона. В этом направлении уже делаются конкретные шаги, фронт работ предстоит еще большой.

ИТОГИ КОНКУРСА

Также на заседании объявили результаты конкурса «Лучший молодежный парламент в Ростовской области».

Дипломы Законодательного Собрания получили:

- Молодежные парламенты муниципальных районов Ростовской области:

1 место - Молодежный парламент при Собрании депутатов Матвеево-Курганского района;

2 место - Молодежный парламент при Собрании депутатов Куйбышевского района;

3 место - Молодежный парламент при Собрании депутатов Шолоховского района.

- Молодежные парламенты при представительных органах городских округов:

1 место - Молодежный парламент при Новошахтинской городской Думе;

2 место - Молодежный парламент при городской Думе города Новочеркасска;

3 место - Молодежные парламенты при Гуковской городской Думе и при Волгодонской городской Думе.