С последнего звонка на экзамен: стали известны расписание ЕГЭ в Ростовской области в 2023 году

Основной период аттестационной кампании стартует 26 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год подходит к концу, и на носу у выпускников одиннадцатых классов — ЕГЭ. Рассказываем, в какие дни и по каким предметам донским школьникам сдавать единые государственные экзамены.

Как сообщает министерство образования Ростовской области, основной период сдачи ЕГЭ, утвержденный Минпросвещения и Рособрнадзором, пройдет с 26 мая по 1 июля.

Расписание ЕГЭ в Ростовской области 2023

Выпускники пойдут на ЕГЭ, можно сказать, с корабля на бал, вернее, с последнего звонка на первый экзамен. 26 мая выпускники будут сдавать ЕГЭ по выбору - по географии, литературе и химии.

29 мая всех ждет обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по математике базового и профильного уровней выпускники будут сдавать 1 июня.

На историю и на физику гуманитарии и технари отправятся в один день — 5 июня. 13 июня одиннадцатиклассникам предстоит сдать ЕГЭ по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам.

Два дня предусмотрено для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и раздела «Говорение» экзамена по иностранным языкам. «Говорение» у выпускников принимать будут 16 и 17 июня, а экзамен по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ в основной период аттестационной кампании запланированы до 1 июля.

Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена назначен на период с 6 по 19 сентября, уточнили в минобразования региона.

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