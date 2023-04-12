В Ростовской области оправдали мужчину, обвиняемого в попытке подорвать машину гранатой

Суд рассмотрел дело повторно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Неклиновском районном суде повторно рассмотрели дело мужчины, которого обвиняли в попытке подорвать автомобиль. Ему вменяли «Незаконное приобретение и хранение взрывного устройства» и «Покушение на убийство». Ранее дело местного жителя уже рассматривали летом прошлого года — тогда его признали виновным по одной из статей.

Напомним, по версии следствия, мужчина нашел боевую осколочную гранату в одном из парков Ростова. Какое-то время он хранил боеприпас в своих автомобилях. Правоохранители считают, что позже он взвел гранату в боевое положение и разместил ее под днищем автомобиля потерпевшего.

В августе 2022 года подсудимого признали виновным в приобретении и хранении взрывного устройства. Его приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в 70 тысяч рублей. Участие в покушении на убийство посчитали недоказанным. Однако защита обжаловала приговор, и в октябре Ростовский областной суд вернул его на повторное рассмотрение.

В декабре дело начали рассматривать с участием присяжных. В конце марта коллегия заявияла, что подсудимый виновен в приобретении и хранении взрывного устройства. При этом покушение на убийство снова было признано недоказанным. 12 апреля суд назначил ему то же наказание, что и в прошлом году.

— Подсудимому зачтено в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей. С учетом отбытия осужденным наказания в виде лишения свободы он освобожден из-под стражи в зале суда немедленно, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

За подсудимым признали право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу.

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