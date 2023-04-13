Алексей Логвиненко: чемпионат «Юный мастер» стал полноценным детским движением

56 дошкольников показали свои умения в восьми направлениях. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Кажется, эти маленькие ростовчане уже точно знают, кем хотят стать, когда вырастут. А, если еще и не определились, то наверняка не пропадут со своим стремлением учиться и осваивать профессии как взрослые. Так, в донской столице подвели итоги уже традиционного - IV муниципального чемпионата «Юный мастер – 2023». победителями и призерами в нем стали 38 воспитанников детских садов. Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

56 ДОШКОЛЯТ ПОКАЗАЛИ СВОИ УМЕНИЯ

Кадры, снятые во время проведения чемпионата рабочих профессий среди детсадовцев, который поражает стараниями маленьких ростовчан и одновременно умиляет, невозможно смотреть без улыбки. Такие соревнования, посвященные раннему профессиональному мастерству, стали уже доброй традицией и ярким праздником в донской столице.

- За годы проведения проект набрал большую популярность и уже стал полноценным детским движением, - заметил Алексей Валентинович, еще объявляя о старте чемпионата 20 марта. - Интерес дошкольников к рабочим профессиям заметно возрос.

Всего в муниципальном чемпионате приняли участие 56 дошколят — победители районных этапов. Соревновались воспитанники старших групп детских садов совсем как взрослые. Весь сегодня детсадовский конкурс, а через десяток с небольшим лет уже и на студенческие соревнования позовут честь родного города защищать.

ОТ ДИЗАЙНА ДО РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА

По аналогии с соревнованиями у старших товарищей ребята участвовали в состязаниях по одной из восьми компетенций. Будущие школьники показывали свои таланты в поварском деле, ресторанном сервисе, дизайне одежды и аксессуаров, ландшафтном дизайне и 3D-дизайне, кондитерском деле, дошкольном воспитании и парикмахерском искусстве.

Маленькие мастера пыхтели, старались изо всех сил, пыхтел, пока не добивались лучшего результата. Жюри оказалось непросто выбрать лучших, ведь каждый из участников подошел к делу ответственно и с искренним интересом. Судьям пришлось собрать волю в кулак и быть справедливыми и суровыми, чтобы подвести итоги и после трех дней чемпионата определить имена 38 победителей и призеров.

- Ребята достойно продемонстрировали свои навыки в нескольких компетенциях. Показали, как умеют шить и готовить, делать прически и выполнять обязанности педагога, - похвалил ростовских дошколят Алексей Логвиненко.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К НАСТАВНИКАМ

Участие в церемонии подведения итогов приняли заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова и начальник Управления образования города Виктория Чернышова.

- Благодарю наставников наших юных профессионалов за поддержку и развитие творческих инициатив воспитанников. А детям желаю дальнейших успехов и удачи, - адресовал искренние пожелания глава администрации участникам конкурса и всем, кто помогал им готовиться.

А за плечами каждого маленького мастера — и педагоги, и родители, которые готовились к соревнованию вместе со своим чемпионом, и волновались за своего ребенка больше него самого. И, если в семье, в детском саду, в школе, ребенку привили уважение, любовь к рабочим профессиям, то спустя годы он может стать не специалистом — мастером.