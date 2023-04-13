Гармоничный союз характера водителя, комфорта и безопасности

Фото: CHERY Центр Сокол Моторс

С наступлением теплой погоды так и хочется запрыгнуть в автомобиль и укатить на все выходные в путешествие за город. И здесь главное — правильно составить маршрут, найти хорошую компанию и выбрать надежное средство передвижения. Для этих целей хорошо подойдет новая модель внедорожника CHERY TIGGO 7 PRO MAX. Высокий клиренс в 19см. и многорычажная подвеска обеспечивает комфорт вождения и проходимость на любой дороге, будь то городские улицы или загородные условия.

Длина автомобиля составляет 4,5 м., ширина 1,8 м., а высота 1,7 м. Стоит отметить, что внедорожник отличает самое большое место для ног пассажиров - 0,95м. в данном классе. Пространство от подушки сиденья до потолка салона более 1 м, что является одним из лучших показателей среди конкурентов.

ДИЗАЙН: РОССЫПЬ БРИЛЛИАНТОВ И СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

Фото: Анастасия Талызина

Внешний вид модели интерпретирует концепцию «Движение». Шестигранная ромбовидная передняя решетка, реализованная в стиле 3D-матрицы и усеянная акцентирующими элементами, напоминает россыпь бриллиантов. Нижняя декоративная полоса авто подчеркивает ширину автомобиля, усиливая визуальное восприятие его мощи и стиля.

Эксклюзивности модели придает стильный декор с литерой «Т» и хромированные ручки дверей. Широкая гамма цветов «металлик» позволяет выбрать TIGGO 7 PRO MAX с учетом предпочтений и характера любого водителя.

Эффект «парящей» крыши, достигнутый ее плавным переходом в заднюю стойку кузова, подчеркивает спортивные черты внедорожника. Как и 18-дюймовые диски, двойные выхлопные патрубки и удлиненный аэродинамичный спойлер.

УМНАЯ ОПТИКА

Фото: Анастасия Талызина

В TIGGO 7 PRO MAX полностью светодиодная оптика. T-образные LED-противотуманные фары с элементом статической подсветки в поворотах гармонично вписаны в дизайн передней части кузова и повышают безопасность вождения. Модель оснащена функциями автоматического включения света и задержки выключения фар.

Фото: Анастасия Талызина

Премиальность модели подчеркивается боковой наружной подсветкой. Горизонтальная световая планка, соединяющая задние светодиодные фонари и серебряные накладки в нижней части заднего бампера придают внедорожнику выразительный и престижный вид.

АНАТОМИЧЕСКИЕ КРЕСЛА И КОЖАНЫЙ РУЛЬ

Фото: CHERY Центр Сокол Моторс

Кожаные анатомические сиденья с улучшенной эргономикой разработаны с использованием лучших технологий и решений дизайна. Современная платформа T1X обеспечивает больше пространства для передних и задних сидений, а также отличную геометрическую проходимость: дорожный просвет, углы въезда и съезда.

Подушки сидений имеют развитую боковую поддержку, она расширена в области спинки и лучше удерживает в повороте. Электрический подогрев и возможность индивидуальной настройки сидений, позволяют наслаждаться удобством и комфортом в любую погоду. Сиденье водителя имеет десять электрических регулировок и четыре для переднего пассажира.

Многофункциональный руль покрыт качественной натуральной кожей, что обеспечивает приятные тактильные ощущения. Рулевое колесо позволяет управлять несколькими функциями: аудиосистема и развлечения, бортовой компьютер, Hands-free и круиз-контроль.

Регулируемая в четырех направлениях рулевая колонка обеспечивает комфортную посадку для водителя, легкое управление на низкой скорости и стабильное на высокой. Два режима - «Комфорт» и «Спорт» позволяют настроить автомобиль в соответствии с личными предпочтениями.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль был сконструирован, исходя из требований, предъявляемых к безопасности методикой C-NCAP и получил максимальную оценку в 5 звезд. Это означает, что при разработке внедорожника внедрены системы активной безопасности, обеспечен высокий уровень защиты пассажиров от травм шеи при ударе сзади, есть системы курсовой устойчивости и автономного экстренного торможения.

В TIGGO 7 PRO MAX высокопрочные стали марки Benteler присутствуют в конструкции кузова больше, чем в 60% деталей. Все наружные панели кузова изготовлены из оцинкованной стали, а пол усилен тройными лонжеронами для повышения безопасности при ДТП. Передняя независимая подвеска McPherson обеспечивает точное рулевое управление и надежное сцепление с дорогой. Отличная амортизация, комфорт, устойчивость в поворотах, меньший крен кузова - это преимущества задней многорычажной независимой подвески.

БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОСТУП

Фото: Анастасия Талызина

Объем багажника TIGGO 7 PRO MAX составляет 475 литров. В случае, когда задние сиденья сложены, его вместимость увеличивается до 1,5 тысяч. Удобную функцию бесконтактного открытия багажника в первую очередь смогут оценить семейные люди, когда заняты руки, а ключ находится в кармане или сумке. При этом угол открытия можно настроить индивидуально, после чего сохранить в памяти автомобиля.

Во внедорожнике также предусмотрена функция автоматического бесключевого доступа в салон, автоблокировка автомобиля при выходе из него и запуск двигателя через кнопку Start/Stop или дистанционно.

Панорамный люк имеет площадь 1,13 кв.м., что позволяет пассажирам наслаждаться видом неба или высотных зданий. Сдвижная конструкция снабжена управляющей кнопкой с одним касанием и защитой от защемления. Шторка обеспечивает стопроцентное затемнение и эффективно изолирует салон от палящего солнца летом. Дистанционное управление люком и стеклоподъемниками осуществляется с помощью ключа зажигания.

ЦИФРОВАЯ ЗОНА

Фото: Анастасия Талызина

Цифровая зона управления с тремя экранами представляет собой современное технологичное решение. Передняя панель симметрична, удобна и элегантна, при этом дисплеи и элементы управления расположены максимально эргономично и просты в эксплуатации. Атмосферная подсветка с бесступенчатым изменением цвета может быть сопряжена с музыкальным сопровождением во время поездки.

Экран цифровой зоны поддерживает отображение 2D и 3D, обзор вперед/назад, анимацию аэрофотоснимка и динамических направляющих при движении задним ходом. На ограниченных парковочных местах система будет работать вместе с датчиками парковки, обеспечивая безопасность маневрирования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВАРИАНТЫ ПОКУПКИ

Для многих автовладельцев важным моментом при покупке автомобиля является гарантия быстрого получения необходимых запчастей и удобного техобслуживания. Для CHERY TIGGO 7 PRO MAX это доступно более чем в 200 сервисных центрах CHERY по всей России.

Автомобили бренда CHERY представлены в дилерском центре - CHERY Центр Сокол Моторс. Специалисты центра помогут подобрать выгодные условия покупки: за наличные, в кредит по сниженным ставкам, в лизинг и даже в рассрочку. Максимально выгодные условия доступны при покупке в трейд-ин.

Официальный дилер CHERY в Ростове-на-Дону

CHERY Центр Сокол Моторс, проспект Шолохова, 235

Тел.: +7 (863) 333-24-56

https://sokolmotors-chery.ru/

VK: https://vk.com/chery_rnd

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