«Как будто погибшие нас остановили»: о мистике, смекалке и спасении, рассказал ветеран полиции из Ростова

Как ростовский гаишник на мотодельтаплане разоблачал преступников. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Как найти виновника ДТП по осколкам фар, обнаруженным на месте происшествия? Возможно ли задержать банду угонщиков с помощью… дельтаплана? И как однажды командир Донского полка ДПС в свой выходной раскрыл тройное убийство?

Об этом и многом другом в эфире передачи «Люди в погонах»на радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» 89,8FM мы поговорили с ветераном МВД, легендарным командиром Донского полка ДПС ГИБДД, подполковником полиции в отставке - Владимиром Балинцом.

"ПРОБКИ РАЗВОДИЛ РУКАМИ"

- Владимир Васильевич, как вы пришли в эту профессию?

- После службы в армии. Служил в Чехословакии. И решил после не расставаться с погонами. В 1989 году в городе Курган, это недалеко от Тюмени, меня взяли на службу в ГИБДД. Командир батальона у нас был очень требовательным. И особое внимание обращал на то, как сотрудники регулируют движение на дороге. Я сам родом из сельской местности. И, казалось бы, для меня город с его постоянным движением на магистралях должен был быть сложной задачей. Однако, регулировка мне удавалась хорошо. И, во многом именно это сыграло решающую роль, когда из многих кандидатов меня потом выбрали и взяли на службу в Ростове. Когда в 90-е я регулировал дорожное движение на площади Дружинников, про меня тогда даже говорили, что я пробки разводил руками.

Гостем студии стал ветеран МВД Владимир Балинец. Фото: Кристина Круговых

- На Вашем кителе среди прочих наград - медаль «За спасение погибавших». Расскажете, что за история?

- Был праздник ВДВ. И меня поставили дежурить на участке в центре города, куда входила и улица Береговая. Дело было в ночь на 3 августа. И тут около трех часов мимо нас в сторону створа Сиверса-Береговой пронесся автомобиль на огромной скорости. Не снижая ее, машина начала заходить в крутой поворот. Видно было – быть беде! Мы, не теряя ни секунды, проследовали за ним. И в следующее мгновение увидели клубы пыли, пробитое бетонное ограждение и эту машину – в реке Темерник (тогда была «низовка», Дон и Темерник были полноводными, - прим. авт.) . Авто ушло под воду практически по самую крышу. Мы понимали, что внутри нее - люди. И шансов выбраться самостоятельно у них практически нет.

Вместе с напарником немедленно спустились к машине. Вытащили водителя: у него была сломана рука. Достали находившегося на переднем сидении пассажира. Потом и третьего «экстремала» с заднего сидения. Троицу передали прибывшим спасателям и медикам. За что руководство главка и представило к награде.

ОТЫСКАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ ПО ОСКОЛКУ ФАРЫ

- А правда ли, что вам достаточно осколка фары, чтобы «зацепиться» и восстановить полностью всю картину ДТП?

- Был и такой случай в моей практике. В 2001 году я пришел работать в полк ДПС ГИБДД УВД города Ростова-на-Дону на должность начальника отделения по розыску. Дело было на улице Мадояна в Ростове. Утром поступило сообщение, что неизвестный водитель сбил третьеклассника и скрылся с места ДТП, оставив травмированного ребенка на дороге. Хорошо, что жители ближайших домов, услышав звук удара, выскочили на улицу и вызвали "скорую". Но очевидцев происшествия не было. А при осмотре на месте происшествия на дороге мы обнаружили осколки передних фар. Многолетний опыт подсказывал, что они могли принадлежать либо "четвертой", либо "пятой", либо "седьмой" модели "жигулей". У этих машин фары идентичные.

И тут по рации как раз передали, что недалеко от этого места как раз была угнана «четверка» белого цвета. По рации дал ориентировку на то, чтобы все "четверки" белого цвета были проверены на причастность к ДТП со сбитым мальчиком.

- Как удалось поймать нарушителя?

- Местность, прилегающую к месту ДТП, мы разбили на участки и оперативно приступили к поискам. Не прошло и получаса, как обнаружили эту угнанную "четверку". И возле нее троих молодых людей, которые поразили своей наглостью – прямо на улице они разбирали ее на запчасти. Так вот осколки на месте аварии со сбитым мальчиком были от фар именно этой машины.

Ну и это было еще не все. Неподалеку стояла уже разукомплектованная этими молодчиками другая машина, тоже числящаяся в угоне. Дальнейшее расследование показало, что эта группировка промышляла больше года и угнала 15 авто из разных районов донской столицы. Их разбирали на запчасти, которые продавали.

"ЛЕТУЧИЙ ГАИШНИК"

- Сегодня повсюду в городе камеры видеонаблюдения и практически невозможно, чтобы передвигающийся на автомобиле человек, не попал в их поле. Могли ли вы мечтать о таком в период начала вашей работы?

- Я застал время, когда камеры видеонаблюдения «Безопасного города» уже начали устанавливать. Но их было, конечно, не столько, как сейчас. Находились они преимущественно на специальных арках. Сейчас видеокамеры – это просто бесценная помощь для розыскников: дают и информацию, и доказательства.

А в свое время мы даже использовали дельтаплан для розыска. И, кстати, эта мысль пришла совершенно случайно.

- Расскажете?

- В то время на «вооружении» у розыскников были два небольших и маневренных вертолета МИ-2. На них поднимались, чтобы обозревать с высоты нужные точки на карте. Потом их отдали в ремонт. И нам поступил вертолет МИ-8. Это была более крупная «машина» и угол обзора из иллюминатора не все позволял охватить взором. А тут я как-то шел по одной из улиц и увидел, как парни буксируют мотодельтаплан.

Подошел, поговорил и поделился пришедшей в голову идеей. Они были не против. Так и поднялся в воздух. Скорость была подходящая, высота и обзор – тоже. Взял с собой видеокамеру. Ее «зум» позволял приближать и детально рассматривать фиксируемые сверху объекты, где по расчетам могли действовать угонщики и разукомплектовщики автомобилей.

- Многих разоблачили?

- Ощущения были только приятные. А обзор – потрясающий. В некоторых дворах тем временем во всю шла криминальная жизнь, которую я наблюдал и фиксировал. Успел заснять на видео все. Если кто и заметил дельтаплан, то не догадался, что это – «разведка».

Дома все заснятое с воздуха просмотрел, присоединив видеокамеру к телевизору. Так обнаружил как минимум два адреса, где разбирали чужие автомобили.

В общей сложности за шесть полетов на дельтаплане я раскрыл три угона и нашел шесть уже разукомплектованных машин. Об этой истории тогда написали даже в зарубежной прессе про «летучего гаишника».

РАСКРЫТЬ ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО В ВЫХОДНОЙ

- Говорят, однажды в свой выходной вы раскрыли тройное убийство, не связанное с ДТП...

- Я обратил внимание на автомобиль, который случайно увидел на территории заброшенного шиферного завода в Железнодорожном районе. Колеса у машины были почему-то спущены. А сама она - закрыта. Проверил на предмет угона: в розыске не значился. Дверные замки не взломаны. Но почему все четыре колеса спущены и он там стоит? Это было странным. И я решил последить, что будет твориться там дальше.

Засев в укромном месте, стал вести наблюдение. Просидел в засаде всю ночь – никого! Но чуйка не подвела: наутро возле автомобиля появились две фигуры и стали свинчивать колеса. Вызвал подмогу. Подозрительных мужчин задержали.

- Что было дальше?

- Привезли в райотдел, и тут приходит ориентировка на эту машину и на без вести пропавших – уехавших на ней 20-летнего парня и его 18-летнюю девушку. А следом приходит сообщение, что к нам выехала опергруппа из Азовского района. Оказалось, что парня с девушкой там нашли – убитыми. Причем, это было даже тройное убийство, так как девушка была беременной. Они хотели пожениться…

А спустя несколько лет произошла почти мистическая история, непосредственно связанная с этой трагедией. Мы ехали с товарищем с охоты на «Ниве». Машина новая. И вдруг на дороге в километрах 30 от Ростова – начала глохнуть и все тут! Вроде никакой поломки нет. А глохнет. Я вышел из нее. Три часа ночи. Вокруг – ни души. Смотрю – у дороги памятник стоит. Оказалось, что тем самым убитым - парню и девушке. Поставили его на месте, где нашли тогда их тела. Кто-то еще пошутил: "Как будто погибшие нас остановили. Решили так сказать "спасибо" тому, кто задержал их убийц". И что удивительно: постояв минуту, наша машина потом нормально завелась и поехала. Никакой поломки в ней не обнаружили...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Корпорация киллеров», главарь банды по кличке «Интеллигент» и садист-одиночка: О самых громких делах 90-х рассказал ветеран ростовского следствия

Чем реальная жизнь Ростова 90-х отличается от сериальной, рассказал ветеран ростовского следствия Анатолий Заремба (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Нет тела – нет дела!»: как удалось раскрыть похищение банкира, за которого требовали 77 млн рублей

Почему похитившие банкира преступники в 13 раз занизили первоначальную цену выкупа (подробности)