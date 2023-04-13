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Общество13 апреля 2023 10:56

Ростовская область оказалась в числе рекордсменов по строительству частных домов

Развитие жилищного строительства в Южном федеральном округе обсудили на онлайн-конференции ДОМ.РФ
Татьяна ТИХОНОВА
Льготные ипотечные программы и социальная газификация способствует индивидуальной застройке в регионе.

Льготные ипотечные программы и социальная газификация способствует индивидуальной застройке в регионе.

Фото: Александр ГЛУЗ

Южные регионы страны стали рекордсменами по строительству частных домов. Такой факт озвучили во время онлайн-конференции, посвященной развитию жилищного строительства в Южном федеральном округе с использованием инструментов ДОМ.РФ. В важном мероприятии, где подвели итоги большой многолетней работы и обозначили перспективы на ближайшие годы, принял участие министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров. Рассказываем о самом главном.

119 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

За прошлый год в ЮФО было возведено 1300 многоквартирных домов и 61 тысяча частных — это, кстати, каждый шестой индивидуальный дом в России. Активнее всего новые дома строят жители Кубани, Дона и Крыма. У таких темпов роста строительства есть несколько факторов.

- Во-первых, газ бесплатно подводят к границе земельного участка, во-вторых, развиваются льготные ипотечные программы, - назвала причины руководитель отдела исследования в жилищной сфере ДОМ.РФ Мария Жолобова.

Только за прошлый год в ЮФО выдано около 424 миллиарда рублей по ипотеке — 9 процентов объема ипотечного кредитования в России. За эти деньги более 119 тысяч семей улучшили жилищные условия, и почти 4 тысячи из них при содействии Банка ДОМ.РФ. Он выступает оператором всех кредитов с господдержкой по «Льготной ипотеке». А таких в ЮФО выдано 70 процентов. Например, все популярнее становится «Семейная ипотека» со ставкой в 6 процентов годовых.

- Также активно развиваются программы по поддержке индивидуального жилого строительства и работников IT, - подчеркнул управляющий директор Южного регионального центра Банка ДОМ.РФ Кирилл Зарочинцев.

Как рассказал руководитель направления в подразделении «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Евгений Абибулаев, в Ростовской области с прошлого года заработала льготная программа «Дисконт». При ее совмещении с другими аналогичными предложениями в некоторых случаях ставка по ипотеке может быть снижена до 1,5 процента.

2,9 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ЗА 2023 ГОД

На конференции обозначили, что развитие строительства выгодно и государству, которое взамен пустующих земель получает прибыль в бюджет, и людям с новым комфортным жильем, и застройщикам. И, по словам представителей Банка, Юг — одно из самых перспективных направлений для застройки.

Аукционы на землю проходят в электронной форме, победитель получает льготы на освоение и застройку земли. По аналогичной схеме государство может предоставлять недвижимость, даже объекты культурного наследия для реставрации за счет частных средств.

Благодаря инфраструктурным облигациям регионы могут реализовывать крупные проекты.

Благодаря инфраструктурным облигациям регионы могут реализовывать крупные проекты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Было заявлено, что на участках от банка в трех регионах ЮФО планируется строить около 1,3 миллиона квадратных метров жилья в рамках комплексного развития территории. В прошлом году уже состоялись торги в Ростове и Волгограде — потенциал оценивается в 209 тысяч «квадратов».

В прошлом году на федеральных землях, ранее переданных регионам, построено 234 тысячи «квадратов» жилья. Сейчас в Ростове идет стройка ЖК «Соловьиная роща» площадью 96,4 тысячи квадратных метров.

- В этом году задача строительного комплекса региона - не просто сохранить темы прошлого года, но и превзойти показатель 2022-го на 7 процентов, - обозначил объемы предстоящих работ министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров. - Планируется ввести в эксплуатацию 2,9 миллиона квадратных метров жилья. В своей работе министерство строительства Ростовской области уделяет отдельное внимание взаимодействию с банками, так как для поддержания такого объема жилищного строительства просто необходимо стимулирование спроса на приобретение жилья, выделение проектного финансирования для инвестиционных проектов по развитию и застройке территорий.

СТРОЯТ ДОМА И МАГИСТРАЛИ, ОБНОВЛЯЮТ УЛИЦЫ

А вместе с домами появляются и новые дороги, больницы, школы и детские сады.

- С 2021 года мы запустили инфраструктурные облигации - это инструмент, который позволяет застройщикам финансировать строительство на льготных условиях, в том числе с использованием государственно-частного партнерства и концессий, - прокомментировала руководитель направления «Инфраструктурные облигации» Банка Алла Иванова. – С его помощью регионы могут реализовывать крупные проекты. Так, сейчас в Ростовской области мы обсуждаем возможность софинансирования строительства автодороги «Западная хода».

Уже одобрено инфраструктурных облигация на 126 миллиардов рублей для 20 регионов страны. Эти инвестиции позволят в том числе построить более 30 миллионов «квадратов» жилья для 600 тысяч семей.

Есть проекты и по развитию городской среды. Так в донской столице уже обновили Большую Садовую улицу, а в Таганроге приступили к обновлению рощи «Дубки».

НАША СПРАВКА

По данным Ростовстата, за 2022 год в Ростовской области возвели 34,4 тысячи новых квартир общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров, и это на 17,6 тысячи «квадратов» больше показателей предыдущего года.

Из общего числа около 53 процентов жилых домов относятся к частной застройке — 1,4 миллиона квадратных метров. Многоквартирного жилья сдали на 1,3 млн «квадратов», объемы выросли на 3,4 процента.

Положительную динамикой в жилищном строительстве в прошлом году статистика зафиксировала в Таганроге, Батайске, Новочеркасске и следующих районах - Аксайском, Волгодонском, Зерноградском, Константиновском, Мартыновском, Мясниковском, Неклиновском, Семикаракорском и Усть-Донецком.

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