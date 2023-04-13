Ростовская область оказалась в числе рекордсменов по строительству частных домов

Льготные ипотечные программы и социальная газификация способствует индивидуальной застройке в регионе. Фото: Александр ГЛУЗ

Южные регионы страны стали рекордсменами по строительству частных домов. Такой факт озвучили во время онлайн-конференции, посвященной развитию жилищного строительства в Южном федеральном округе с использованием инструментов ДОМ.РФ. В важном мероприятии, где подвели итоги большой многолетней работы и обозначили перспективы на ближайшие годы, принял участие министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров. Рассказываем о самом главном.

119 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

За прошлый год в ЮФО было возведено 1300 многоквартирных домов и 61 тысяча частных — это, кстати, каждый шестой индивидуальный дом в России. Активнее всего новые дома строят жители Кубани, Дона и Крыма. У таких темпов роста строительства есть несколько факторов.

- Во-первых, газ бесплатно подводят к границе земельного участка, во-вторых, развиваются льготные ипотечные программы, - назвала причины руководитель отдела исследования в жилищной сфере ДОМ.РФ Мария Жолобова.

Только за прошлый год в ЮФО выдано около 424 миллиарда рублей по ипотеке — 9 процентов объема ипотечного кредитования в России. За эти деньги более 119 тысяч семей улучшили жилищные условия, и почти 4 тысячи из них при содействии Банка ДОМ.РФ. Он выступает оператором всех кредитов с господдержкой по «Льготной ипотеке». А таких в ЮФО выдано 70 процентов. Например, все популярнее становится «Семейная ипотека» со ставкой в 6 процентов годовых.

- Также активно развиваются программы по поддержке индивидуального жилого строительства и работников IT, - подчеркнул управляющий директор Южного регионального центра Банка ДОМ.РФ Кирилл Зарочинцев.

Как рассказал руководитель направления в подразделении «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Евгений Абибулаев, в Ростовской области с прошлого года заработала льготная программа «Дисконт». При ее совмещении с другими аналогичными предложениями в некоторых случаях ставка по ипотеке может быть снижена до 1,5 процента.

2,9 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ЗА 2023 ГОД

На конференции обозначили, что развитие строительства выгодно и государству, которое взамен пустующих земель получает прибыль в бюджет, и людям с новым комфортным жильем, и застройщикам. И, по словам представителей Банка, Юг — одно из самых перспективных направлений для застройки.

Аукционы на землю проходят в электронной форме, победитель получает льготы на освоение и застройку земли. По аналогичной схеме государство может предоставлять недвижимость, даже объекты культурного наследия для реставрации за счет частных средств.

Благодаря инфраструктурным облигациям регионы могут реализовывать крупные проекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Было заявлено, что на участках от банка в трех регионах ЮФО планируется строить около 1,3 миллиона квадратных метров жилья в рамках комплексного развития территории. В прошлом году уже состоялись торги в Ростове и Волгограде — потенциал оценивается в 209 тысяч «квадратов».

В прошлом году на федеральных землях, ранее переданных регионам, построено 234 тысячи «квадратов» жилья. Сейчас в Ростове идет стройка ЖК «Соловьиная роща» площадью 96,4 тысячи квадратных метров.

- В этом году задача строительного комплекса региона - не просто сохранить темы прошлого года, но и превзойти показатель 2022-го на 7 процентов, - обозначил объемы предстоящих работ министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров. - Планируется ввести в эксплуатацию 2,9 миллиона квадратных метров жилья. В своей работе министерство строительства Ростовской области уделяет отдельное внимание взаимодействию с банками, так как для поддержания такого объема жилищного строительства просто необходимо стимулирование спроса на приобретение жилья, выделение проектного финансирования для инвестиционных проектов по развитию и застройке территорий.

СТРОЯТ ДОМА И МАГИСТРАЛИ, ОБНОВЛЯЮТ УЛИЦЫ

А вместе с домами появляются и новые дороги, больницы, школы и детские сады.

- С 2021 года мы запустили инфраструктурные облигации - это инструмент, который позволяет застройщикам финансировать строительство на льготных условиях, в том числе с использованием государственно-частного партнерства и концессий, - прокомментировала руководитель направления «Инфраструктурные облигации» Банка Алла Иванова. – С его помощью регионы могут реализовывать крупные проекты. Так, сейчас в Ростовской области мы обсуждаем возможность софинансирования строительства автодороги «Западная хода».

Уже одобрено инфраструктурных облигация на 126 миллиардов рублей для 20 регионов страны. Эти инвестиции позволят в том числе построить более 30 миллионов «квадратов» жилья для 600 тысяч семей.

Есть проекты и по развитию городской среды. Так в донской столице уже обновили Большую Садовую улицу, а в Таганроге приступили к обновлению рощи «Дубки».

НАША СПРАВКА

По данным Ростовстата, за 2022 год в Ростовской области возвели 34,4 тысячи новых квартир общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров, и это на 17,6 тысячи «квадратов» больше показателей предыдущего года.

Из общего числа около 53 процентов жилых домов относятся к частной застройке — 1,4 миллиона квадратных метров. Многоквартирного жилья сдали на 1,3 млн «квадратов», объемы выросли на 3,4 процента.

Положительную динамикой в жилищном строительстве в прошлом году статистика зафиксировала в Таганроге, Батайске, Новочеркасске и следующих районах - Аксайском, Волгодонском, Зерноградском, Константиновском, Мартыновском, Мясниковском, Неклиновском, Семикаракорском и Усть-Донецком.