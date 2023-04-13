Донские парламентарии обсудили доклад Уполномоченного по правам человека

В донском парламенте прошло обсуждение доклада о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по правам человека в регионе в 2022 году. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донском парламенте под руководством первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева состоялось общественное обсуждение доклада о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по правам человека в Ростовской области в прошлом году.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

Всего в 2022-ом к уполномоченному поступило 3351 обращение. При этом на 18% увеличилось количество удовлетворенных жалоб.

Как и годом ранее, на первом месте стояли вопросы социального обеспечения, получения льгот, инвалидности и медицинской помощи – 614.

На втором месте - обращения, касающиеся защиты жилищных, земельных прав и предоставления жилищно-коммунальных услуг – 441.

Были жалобы и на сотрудников правоохранительных органов, поднимались проблемы в уголовном судопроизводстве.

Уполномоченный по правам человека Анатолий Харьковский в качестве примера проблем, с которыми к нему обращались дончане, привел ситуацию, сложившуюся в одном из городов Дона.

Так, почти незрячая пенсионерка, имеющая инвалидность и получающая гемодиализ, не смогла добиться от администрации муниципалитета помощи с логистикой. В частности, женщина жаловалась на то, что у нее нет возможности постоянно оплачивать такси до центра, где она получает медицинскую услугу. На что местные власти сказали, что в городе хорошо развит общественный транспорт. А услугами социального такси эта женщина может воспользоваться четыре раза в квартал.

- Ей же необходимо 74 поездки за этот период времени, - сказал уполномоченный.

Кроме того, объемный блок работы Уполномоченного по правам человека был связан с начавшейся в 2022 году специальной военной операцией и объявленной частичной мобилизацией граждан – было подано 387 жалоб.

Также в докладе была затронута и работе ГУФСИН.

«ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Сергей Михалев дал оценку докладу. По словам депутата, он довольно конкретный.

- Приводится анализ тех обращений, которые были к уполномоченному, и тех путей, которые он видит для решения этих проблем, - отметил Сергей Михалев.

По словам депутата, уполномоченный в своем докладе всегда расставляет акценты, на что необходимо обратить внимание как органам исполнительной власти, так и, конечно, Законодательному Собранию.

- В общем, это программа наших совместных действий, в реализацию которой, я уверен, включатся представители всех органов власти, - отметил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Первый вице-спикер донского парламента подчеркнул, что, исходя из доклада Уполномоченного по правам человека, депутаты донского парламента уже видят две законодательные инициативы, с которыми необходимо будет обращаться на федеральный уровень. Одна из них коснется изменений правил учета водопотребления.