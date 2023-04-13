Донские парламентарии рассмотрели проект закона о создании организаций для людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения

В донском парламенте под руководством Сергея Михалева прошло заседание комитета. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось заседание Комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству под руководством первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева.

БЫЛА ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА

- На рассмотрении оказались следующие вопросы: доклад о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по правам человека в Ростовской области в 2022 году; проект областного закона о создания специализированных организаций для помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также проект о внесении изменений в отдельные областные законы, - прокомментировал Председатель комитета.

Как сообщил Сергей Михалев, вопрос о создании вытрезвителей прорабатывался уже давно, была создана рабочая группа и проделана масштабная работа. И вот сейчас проект уже готовят направить на согласование.

По словам депутата, закон об организации учреждений по оказанию помощи людям, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении пока что достаточно рамочный. Тем не менее, на его реализацию бюджетом уже предусмотрена сумма - порядка 14 миллионов рублей. А исполнение этого закона намечено на лето 2024 года.

- Первое такое учреждение будет предусмотрено в Ростове, - пояснил Сергей Михалев. – Это – шаг вперед.

Проект закона депутаты Донского парламента рассмотрят на ближайшем заседании – 18 апреля.

ВЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ

Также Сергей Михалев дал оценку докладу о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по правам человека в Ростовской области в прошлом году.По словам депутата, он довольно конкретный.

- Приводится анализ тех обращений, которые были к уполномоченному, и тех путей, которые он видит для решения этих проблем, - отметил Сергей Михалев.

По словам Сергей Михалева, уполномоченный в своем докладе всегда расставляет акценты, на что необходимо обратить внимание как органам исполнительной власти, так и, конечно, Законодательному Собранию.

- В общем, это программа наших совместных действий, в реализацию которой, я уверен, включатся представители всех органов власти, - отметил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

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