Донские и архангельские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

Донские и архангельские депутаты подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице в пятницу, 14 апреля, состоялось подписание документа о сотрудничестве Заксобрания Ростовской области и Архангельского областного собрания депутатов.

Соглашение своими подписями скрепили председатель ЗС донского края Александр Ищенко и председатель собрания депутатов северного региона Екатерина Прокопьева.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

- Законодательное Собрание Ростовской области генерирует очень много инициатив на федеральном уровне, которые требуют решения тех проблем, с которыми сталкиваются жители области. Для того, чтобы наши предложения более эффективно решались федерацией, мы ищем союзников, сталкивающихся с теми же проблемами и имеющих общую с нами точку зрения. Архангельское областное собрание депутатов является как раз одним из тех законодательных органов, которые поддерживают наши многочисленные инициативы, - говорит Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

Так, первой точкой соприкосновения с коллегами из Архангельска стала рабочая группа, образованная указом Президента РФ Владимира Путина по вопросам поддержки мобилизованных и членов их семей.

- Мы предложили сходные инициативы по урегулированию на федеральном уровне общих подходов к базовым мерам поддержки мобилизованных граждан и членов их семей, - пояснил Александр Ищенко.

В дальнейшем процессе общения депутаты увидели, что не только в этой сфере имеется общая проблематика.

- К примеру, одна из таковых - тема молодых специалистов в системе здравоохранения. Оказывается, у нас общие проблемы и общее понимание того, как эту ситуацию можно разрешить, – говорит спикер донского Заксобрания.

И сегодня одной из первых совместных инициатив стал как раз этот вопрос.

- Мы уже договорились, что наши юристы, наши отраслевики сядут вместе, отработают предложения и будут формулировать тексты нормативных актов в Архангельской и Ростовской областях на общей базовой платформе, - продолжает донской парламентарий.

Водные ресурсы также являются той проблемой, которая волнует и Юг России, и Север.

- У нас также есть общие предложения по поддержке водного хозяйства в наших регионах, - отметил спикер донского ЗС.

ГЛАВНОЕ – ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

В свою очередь, Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева оценила положительный опыт донского парламента в законотворческой сфере.

- У меня была возможность поработать с муниципалитетами, с коллегами из регионального парламента, и я с удовольствием отмечаю, что ряд нормативно-правовых актов, например, уставы, признаны одними из лучших в России. Для нас возможность учиться у коллег в части нормотворчества в том числе – великолепный шанс. Нас интересуют многие позиции, с которыми сталкиваются люди. К примеру, вопросы газификации. Мы в Архангельской области только начинаем разрабатывать эту программу и сейчас говорим о возможности газификации только для частного сектора. Но, понимая, с чем уже столкнулись коллеги из Ростовской области, безусловно, возьмем этот опыт в работу. Также мы поддержим их инициативу в адрес федерального законодателя о том, что нам не хватает для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и счастливо. Нас очень много что связывает, мы с интересом обсуждали многие вопросы, в том числе – и тему развития туризма, - прокомментировала Екатерина Прокопьева.

В свою очередь, Александр Ищенко подчеркнул, что главное - это не подписание документа

- А договоренность о том, что мы действуем сообща, предлагаем общие решения и вместе отстаиваем свою позицию. Я считаю, что это здорово, - подытожил Председатель донского ЗС.