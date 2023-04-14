Геолог рассказал, почему в Ростовской области много месторождений золота, но его не добывают

Геологи продолжают изучать месторождения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В марте ученые сообщили о крупном месторождении золота в районе реки Керчик в Ростовской области. Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», этот и другие подобные участки обнаружили еще в начале 2000-х, но с тех пор они так и не были освоены. Доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией региональной геологии Южного научного центра РАН Сергей Парада рассказал, как и где нашли золото в регионе и почему до его добычи так и не дошло.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Сергей Парада говорит, что о месторождении Керчик стало известно в конце 90-х — начале 2000-х. Обнаружить его было непросто — участки в Ростовской области считаются закрытыми. Это значит, что каменноугольные отложения находятся под слоем более молодых, меловых и неогеновых.

— Территорию разведывали как угольный бассейн, это скважины. При очередном бурении вышли за пределы угленосного участка в рудные объекты — так называемые метасоматиты, магматические породы и связанные с ними рудопроявления. Первым золоторудным месторождением, которое «зацепили» геологи-угольщики, был Керчик, — объясняет Парада.

Начались поисковые работы. Исследователи выполнили технологическую пробу и получили золото, потом спрогнозировали ресурсы — 50 тонн.

— Чтобы дальше его искать, требовались инвестиции. Одна компания какое-то время проводила поисковые работы и готовила проект на разведку Керчика. Однако потом ее учредитель скончался, работы свернулись. Другие компании не хотят туда заходить, слишком рискованный проект, — объясняет специалист.

ИЗУЧИЛИ КЕРЧИК И НАШЛИ ДРУГИЕ

Геологи изучили Керчик по оставшимся у них буровым и геофизическим материалам, а потом начали искать похожие участки. Стало известно о Чернореченском, Грушевском, Барило-Крепинском рудопроявлениях. Специалисты выяснили, что золото там есть, но еще не рассчитали прогнозные ресурсы. Исследование участков продолжается.

— То, что геологи «зацепили» на поверхности, — скорее всего, просто какие-то отголоски. На самом деле все эти объекты слепые. Они перекрыты отложениями, поэтому требуют более сложных методов поиска и разведки. Сюда, грубо говоря, с молотком не зайдешь, без науки здесь не обойдешься.

При этом Парада отмечает, что при всей сложности работ у месторождений в Ростовской области есть преимущества.

— В Кабардино-Балкарии есть Радужное месторождение. Чтобы извлечь руду, нужны сложные и затратные технологии, при этом извлекаемость низкая. Для Керчика подходит простая гравитационная технология, и извлекаемость достаточно высокая. Так что, к этим проектам можно относиться скептически, но они вполне реальные, — считает собеседник.

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