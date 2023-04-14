В Ростовской области осудили парня, который изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку

22-летний мужчина залез в чужой дом, чтобы поживиться, и встретил хозяйку. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Батайске Ростовской области за решетку отправили 22-летнего местного жителя. Его осудили за кражу, разбой и изнасилование пожилой женщины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по донскому региону.

ДВА НАПАДЕНИЯ В ОДИН ДЕНЬ

Происшествие, которое поразило своей жестокостью жителей Батайска, произошло в ноябре прошлого года. Как установили следствие и суд, 22-летний местный житель проник в дом к 74-летней женщине.

- Угрожая убийством, он совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе следкома. - Из дома потерпевшей мужчина вынес банковскую карту с деньгами и скрылся с места преступления.

В тот же день мужчина решил найти еще денег и устроил разбойное нападение на 43-летнюю женщину. Он приставил к ее телу обломок лезвия канцелярского ножа и отнял деньги.

Мужчину судили по четырем уголовным статьям и отправили за решетку на 12 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

БЫЛ СУДИМ И НЕ РАЗ

Долго с награбленным преступнику разгуливать не пришлось. Вскоре мужчину задержали.

- В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Кража», - прокомментировали в ведомстве. - По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.

В ходе следствия стало известно, что мужчина уже был не раз судим за кражи и грабеж.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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