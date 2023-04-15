Житель Элисты, растливший в соцсети более 60 девочек, снова пойдет под суд

Мужчине вменяется более 60 эпизодов интимной переписки с детьми. Фото: Анастасия Осипова

В случае, от которого родителям школьников становится не по себе, разбирались в отделе по расследованию особо важных дел в Следственном Комитете Калмыкии. Уже третий год здесь расследуют дело 39-летнего жителя Элисты, которого обвиняют в растлении девочек в интернете. В деле появился новый эпизод сразу с девятью пострадавшими девочками. Рассказываем подробности.

УЗНАЛИ СЛУЧАЙНО

О растлении детей в сети правоохранители узнали случайно — «всплыли» подробности, когда расследовали другое дело. И потянули за ниточку...

По версии следствия, мужчина в течение пяти лет, с 2014 по 2020 годы, находясь в Элисте, завел аккаунт в популярной соцсети под вымышленным именем. Там знакомился с детьми из Калмыкии и других регионов, втирался к ним в доверие до того, что впоследствии вел переписку сексуального характера.

Как узнали в «КП — Ростов-на-Дону» от собственного источника, одной из девочек на момент знакомства с мужчиной было всего девять лет. Собеседник не указал возраст на своей страничке, и они вели переписку девять дней. Также источник сообщает, что на сегодня правоохранительным органам известно о более чем 60 эпизодах. Пострадавшим от девяти до 15 лет. То есть мужчина вел интимную переписку, посылал порнографические картинки более чем шестидесяти школьницам.

Письма, порой со взрослыми картинками, от жителя Элисты получали школьницы от 9 до 15 лет. Фото: Анастасия Осипова

«ПОДРУЖИЛСЯ» С ДЕВЯТЬЮ ДЕВОЧКАМИ

На днях стало известно о новом эпизоде. Он касается периода с 2016 по 2020 годы. За пять лет, как выяснили следователи, житель Элисты завел «дружбу» с девятью девочками. Четверо из них успели помимо сообщений интимного содержания получить от него порнографические изображения.

Полицейские и следователи провели большую работу. Были назначены психиатрические и психолого-лингвистические экспертизы, изучена переписка между обвиняемым и потерпевшими.

ГРОЗИТ ДО 20 ЛЕТ

- Мужчина обвиняется в совершении девяти преступных эпизодов по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей» и четырех - «Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», - прокомментировали в следкоме Калмыкии.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Если вину мужчины докажут в суде, только по одной из статей ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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