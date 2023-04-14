В Ростове-на-Дону проверили работу пункта отбора на военную службу по контракту

Главное для будущего бойца – крепкое здоровье и хорошая физическая форма. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону замгубернатора Вадим Артемов оценил работу пункта отбора на военную службу по контракту. Выезд в Октябрьский район города прошел 13 апреля. Вадим Артемов пообщался с кандидатами и военнослужащими, обсудил дальнейшие планы с офицерским составом.

Отметим, что пункт отбора на военную службу по контракту располагается в здании на улице Оганова, 22. Ежедневно в ведомство приходят до 20 мужчин. По словам начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александра Мацановского, желающих заключить контракт с министерством обороны России довольно много. Главное для будущего бойца – крепкое здоровье и хорошая физическая форма.

— Зачастую это люди, которые четко знают, чего хотят от службы и чем будут заниматься. Они приходят к нам, пишут заявление и мы, согласно заданию на отбор, подбираем для них воинские должности. Затем начинается процедура собственно отбора: оформление документов, медосмотр и собеседование с психологом. Потом издается приказ, и человек отправляется в те воинские части, которые в нем нуждаются, — добавил Александр Мацановский.

Сотрудники пункта отметили, что число желающих подписать контракт сегодня практически такое же, как и в период частичной мобилизации прошлого года. Граждане, которые не проходили срочную службу, тоже могут получить современную военную специальность и хорошую подготовку.

По словам заместителя губернатора РО Вадима Артемова, пункт за два года работы преобразился. Сейчас это рабочий функциональный орган. Жители области, принявшие решение связать судьбу со службой в Вооруженных силах РФ, проходят все необходимые этапы отбора в комфортных условиях.

— Традиции служения Отечеству на Дону как никогда крепки. Вера в справедливость, чувство взаимопомощи — это те качества, которые всегда выделяли наших земляков. Сегодня сюда приходят мужчины из самых разных муниципальных образований Ростовской области, все они хотят служить своему Отечеству. Задача специалистов минобороны здесь, на местах, в том, чтобы максимально упростить процедуру оформления документов, обеспечить профессиональный отбор кандидатов и рассказать о тех преимуществах, которые получит военнослужащий, заключивший контракт с министерством обороны РФ, — отметил Вадим Артемов. - Со своей стороны правительство Ростовской области делает всё возможное, чтобы оказывать необходимую адресную не только контрактникам, но и членам их семей.

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