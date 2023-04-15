Матч пройдет на "Ростов-Арене". Фото: ФК "Ростов".

16 апреля «Ростов» и «Зенит» сыграют в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется на стадионе «Ростов-Арена» в 19.00.

Болельщики ожидают зрелищную игру — клубы лидируют в турнирной таблице. Рассказываем, что происходило с командами в этом сезоне и как пройдет их встреча.

«Ростов» расположился на второй строчке таблицы, набрав 45 баллов. «Желто-синие» одержали 13 побед и потерпели три поражения. «Зенит» лидирует, опережая соперника на девять баллов. На счету команды 17 побед и всего два поражения.

Последняя игра «Ростова» с «Оренбурга» оказалась напряженной. В первом тайме дончане пропустили сразу два мяча и смогли сократить отставание только к концу встречи. На девятой минуте забил Егор Голенков, и всего за пару мину до конца основного времени ворота «Оренбурга» пробил Максим Осипенко.

Игру «Зенита» с «Локомотивом» 9 апреля также нельзя назвать блестящей. В первом тайме «сине-бело-голубые» много владели мячом, но практически не создавали опасных моментов. А на 40-й минуте пропустили мяч от «Локо». Однако после перерыва «Зенит» активизировался и вырвался вперед — 2:1. «Локомотив» же, напротив, выглядел в этом тайме слабее и так не смог сравнять счет.

Что касается истории противостояний «Ростова» и «Зенита», то она выглядит однозначно. В последних пяти матчах «сине-бело-голубые» трижды обыгрывали ростовчан, причем в последний раз со счетом 3:1. Два раза команды сыграли вничью.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом встречи букмекеры считают «Зенит». Коэффициент на победу петербургского клуба — 1.60, на выигрыш «Ростова» — 5.40. При этом эксперты отмечают, что игра, вероятнее всего, будет результативной.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БОЛЕЛЬЩИКАМ

Напомним, на стадион можно попасть только при наличии специального QR-кода, сформированного на основании карты болельщика, и билета. Зрители могут пройти через следующие КПП: G1, G5, G7 (парковка P15), G8, GVIP.

В день игры в Ростове запустят дополнительный транспорт. С 17.30 до 21.30 будет организована работа маршрута № 39. Автобусы будут ходить по укороченному графику, до остановки «Городской пляж».

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