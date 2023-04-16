В Таганроге двое мужчин в балаклавах ограбили офис микрозаймов с фонариком, похожим на пистолет

Когда грабители ушли, сотрудница офиса обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге задержали двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на офис одной из микрофинансовых организаций. Они ворвались в здание и забрали деньги, угрожая сотруднице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что в офис, где она работает, ворвались двое неизвестных в масках. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги. После этого мужчины забрали из кассы 47 тысяч рублей и скрылись.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 38-летний местный житель и его знакомый. Первый ранее уже был судим за умышленное повреждение имущества.

По версии правоохранителей, в тот день приятели выпивали. Когда деньги и напитки кончились, они решили «обогатиться». Они заприметили офис МФО и стали дожидаться, когда его покинут все посетители. После этого подозреваемые зашли в помещение и потребовали наличность.

Дома у задержанных провели обыски. Полицейские изъяли похищенные деньги, балаклавы и тот самый «пистолет» — им оказался обычный фонарик.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина избил водителя, два дня ездил на его иномарке, а потом сбросил машину в овраг

Жителю одного из сел региона уже вынесли приговор. (Подробности)