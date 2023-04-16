Матч между "Ростовом" и "Зенитом" завершает программу 23-го тура. Фото: ФК "Ростов".

В Ростове 16 апреля пройдет матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча начнется в 19.00 на стадионе «Ростов-Арена». «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию игры.

Напомним, ранее букмекеры дали прогноз на предстоящий поединок. Фаворитом стал «Зенит»: коэффициент на победу петербургского клуба — 1.60, на выигрыш «Ростова» — 5.40. При этом отмечается, что матч будет результативным. «Желто-синие», которые поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, не захотят просто так отдать победы и потерять очки.

19.35 Желтая карточка у Клаудиньо за фол на Миронова.

19.29 Теперь угловой у "Зенита". Мостовой отправляет делает передачу с ближайшей штангу на Малколма, но забить не удается.

19.25 Первый угловой у ростовчан. Миронов бьет и попадает в штангу. Пытается отправить мяч в ворота снова, но снова промах.

19.15 Комличенко атакует ворота "Зенита", но безуспешно. Мяч летит в ближний угол.

19.13 И снова опасный момент, на этот раз от Клаудиньо. Он отправляет бьет в дальнюю "девятку", но мяч пролетает рядом со штангой.

19.07 Уже на седьмой минуте у ворот "Ростова" первый опасный момент. Караев бьет по центру, но попадает в перекладину.

19.00 Свисток, и матч начался!