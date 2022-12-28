В Ростовской области осудили 24-летнего парня, бросившего 8-месячную дочь о бетонную стену

Мужчину приговорили к реальному сроку в колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который бросил восьмимесячного ребенка головой об стену. Об этом сообщили в региональном следственном комитете СК России.

Напомним, происшествие случилось осенью прошлого года в Ростове. 24-летний обвиняемый был дома с 18-летней сожительницей и их общей дочерью. Мужчина был пьян и начал конфликтовать с гражданской супругой. Во время ссоры он выхватил младенца из рук молодой мамы и швырнул его в стену. Ребенок ударился головой.

Пострадавшая получила травмы, которые позже квалифицировали как тяжкий вред здоровью. На «скорой» ее доставили в детскую клиническую больницу. Медики спасли ей жизнь.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его задержали и заключили под стражу.

Подсудимого признали виновным — его приговорили к реальному сроку.

— Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — прокомментировали в управлении СК России по Ростовской области.

Напомним, на днях 25-летний житель Ростова избил до полусмерти жену и новорожденную дочь. Мужчина был пьян и устроил скандал супруге. Он набросился на женщину с кулаками, когда та кормила ребенка. В отношении ростовчанина завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.

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