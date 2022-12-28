«Помогают и соседи, и незнакомые люди»: что сейчас происходит в Макеевке в ДНР, где расстреляли семью из восьми человек

Следком продолжает расследование жестокого преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Макеевке ДНР продолжается расследование жестокого убийства, жертвами которого стала многодетная семья из восьми человек. Злоумышленники расстреляли в упор четверых взрослых и четверых детей от 16 до полутора лет. Были убиты в собственном доме выстрелами в лоб супруги, их дети и внуки.

НАВОДКУ ДАЛА ЖЕНЩИНА

Подозреваемых задержали по горячим следам в этот же день. Их оказалось трое: мужчины и женщина, которая и дала «наводку» своим подельникам. Выяснилось, что она иногда убирала за небольшую плату во дворе многодетной семьи. Как позже она призналась на допросе, неожиданно и очень срочно ее брату понадобились 15 тысяч рублей.

- Брат мой куда-то «попал», и ему срочно нужны были деньги, немаленькая сумма — около 15 тысяч рублей. Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление, — сказала задержанная.

Так злоумышленница и привела в дом к семье своего родственника и его приятеля. Оба были сильно пьяны. Один из них открыл огонь из автомата.

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТАРШЕГО СЕМЬИ УБИЛ»

- В первую очередь, старшего семьи убил, потом тех, кто были справа. Толком, кто были справа, я не рассматривал. Сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было, — сказал один из задержанных на допросе.

Годовалый мальчик в момент расстрела находился в коляске. Злоумышленники не пощадили и его.

Их добычей стали 60 тысяч рублей, два телефона, приставка и машина «Шкода».

Тем временем Иван, дедушка убитых мальчика и девочки, сообщил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что его сына, который был женат на одной из убитых, в момент преступления не было в доме. Это и спасло мужчине жизнь.

С ДАТОЙ ПОХОРОН ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

– Я потерял внуков. Восемь лет девочке исполнилось. Восемь! Отметили день рождения ребенка, а на следующий день их расстреляли, - сетует Иван.

По словам собеседника, семья еще не определилась с датой похорон.

- Они еще в морге, не знаем точно, когда нам тела отдадут. Эксперты сказали лишь, что до 31 декабря. Наверное, прощаться будем накануне Нового года, - продолжает собеседник.

Скорее всего, шестерых членов семьи похоронят на одном кладбище, а двоих – на другом.

- Нам сказали, что нет мест, поэтому на разных кладбищах придется, - говорит мужчина.

По словам Ивана, родственникам убитых помогают сегодня очень много людей.

- И соседи, и незнакомые люди, - говорит мужчина.

Он признался, что рассчитывает на то, что виновные в смерти близких понесут суровое наказание.

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