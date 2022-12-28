«Спасатели — глазами читателей»: Сергея Дорошева читатели «КП» дважды выбрали народным героем

В сентябре спасатель с большим отрывом занял первое место в другом конкурсе «Комсомолки» - «Огнеборец — 2022». Фото: архив "КП - Ростов".

Жители Ростовской области выбрали самого народного спасателя 2022 года. За это почетное звание почти три недели декабря бились 13 выдающихся героев, про которых рассказывала своим читателям ростовская «Комсомолка».

Свой голос за полюбившегося спасателя могли оставить коллеги, родные и друзья участников голосования, а также все читатели издания.

В итоге победителем конкурса «Спасатели — глазами читателей» стал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мясниковскому району Ростовской области Сергей Дорошев, набравший 4 323 голоса.

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛЬ!

Примечательно, что в сентябре текущего года этот спасатель с большим отрывом уже занял первое место в другом конкурсе «Комсомолки» - «Огнеборец — 2022». В новом же голосовании Сергей Дорошев вырвался вперед буквально в первые же часы после старта конкурса.

Сергей еще в детстве решил для себя, что хочет быть полезным для общества. Именно поэтому в 2008 году он пришел на службу в пожарную часть № 85 на Левобережной улице. Специалист работал судебным экспертом в испытательной лаборатории. Сейчас огнеборец стоит на защите жилья и рабочих мест жителей донской столицы.

- Наша работа заключается не в том, чтобы просто приехать, провести проверку и наказать, - отмечает Сергей. - Нет, ты объясняешь людям, как правильно сделать, чтобы не только бумаги были в порядке, но и жители оказались в безопасности.

По словам спасателя, сегодня представители организации и простые граждане все чаще обращаются с предложением провести у себя проверку, чтобы обезопасить помещение от пожаров.

РАБОТАЮТ С 17 ЛЕТ И СТАНОВЯТСЯ ВОЛОНТЕРАМИ

Заслуженное второе место в народном голосовании с 3508 голосами занял Артем Павлов. Фото: предоставлено героем публикации.

Заслуженное второе место в народном голосовании с 3508 голосами занял 26-летний сотрудник спасательной группы по проведению пиротехнических и взрывных работ Донского спасательного центра Ростова-на-Дону Артем Павлов. Специалист решил связать свою жизнь с работой в МЧС еще в 17 лет.

Почетное третье место конкурса заняла Светлана Великородная. Фото: предоставлено героиней публикации.

А почетное третье место конкурса «Спасатели — глазами читателей» с 640 голосами заняла начальник отделения дознания и административной практики пожарного надзора города Таганрога Светлана Великородная. После начала эвакуации жителей ЛНР и ДНР спасатель решила помогать вынужденным переселенцам на границе. В феврале она встречала на границе жителей Донбасса, а позже стала совмещать дежурства на работе с волонтерством в пунктах временного размещения.

Накануне Старого Нового года мы пригласим победителя в редакцию «Комсомолки», чтобы вручить диплом победителя и подарок.

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