Почему «сердечникам» нужно делать прививку от гриппа, рассказал главный кардиолог минздрава Ростовской области Алексей Хрипун

Алексей Валерьевич стал гостем студии радио «КП-Ростов-на-Дону». Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья.

47% населения погибают от болезней системы кровообращения. О симптомах сердечных заболеваний, профилактике инфарктов и инсультов, высоком давлении и нарушениях пульса рассказал заместитель главного врача Ростовской областной клинической больницы по медицинской части, директор регионального сосудистого центра, врач-кардиолог высшей категории, к.м.н., главный кардиолог минздрава Ростовской области и ЮФО Алексей Хрипун.

«ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ»

- Алексей Валерьевич, есть ли официальная статистика по болезням сердца в Ростовской области за последние несколько лет?

- Мы в регулярном формате отслеживаем динамику процесса. Так что, статистика есть. И хотел бы начать с того, что мы практически победили COVID-19. Это были непростые годы пандемии, которые серьезно повлияли на структуру смертности. Поэтому, говоря о смертности от болезней системы кровообращения, нельзя не говорить о коронавирусе - он серьезно изменил структуру: в какой-то степени мы наблюдаем «шлейф» пандемии и даже некоторый рост смертности от болезней системы кровообращения. Это мы связываем с тем, что больные не всегда получали ту помощь, которую хотели бы получать. Поэтому говорить о статистике должны в преломлении этой ситуации.

- При этом смертность от болезней системы кровообращения снижается…

- Мы прилагаем титанические усилия, для того чтобы достичь этих результатов. Многое уже смогли изменить. В частности, мы работаем в структуре сосудистой программы с 2009 года. Тогда начинали с одного регионального сосудистого центра на базе РОКБ. Сейчас можем похвастаться уже созданием инфарктно-инсультной сети. Поэтому можно говорить о том, что у нас положительная динамика по снижению смертности от болезней системы кровообращения.

- Болезни сердечно-сосудистой системы неизбежны для всех с возрастом? Или это не так?

- Если посмотреть структуру смертности населения, то она говорит о том, что 47% населения погибают от болезней системы кровообращения. В то время как от онкологических заболеваний– 12%. Мы все боимся рака, а умираем от болезней системы кровообращения. Вот парадокс ситуации.

Артериальная гипертензия, конечно, есть у многих. Но кто постоянно контролирует свое давление? Это вопрос. А, если человек находится в группе риска, ты он должен это делать. Это так же, как почистить зубы или умыться. Вот поэтому, если человек занимается самоконтролем, то и шанс на благополучный исход, конечно, выше.

47% населения погибают от болезней системы кровообращения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы сказали «группы риска». Кто в них входит?

- Это пациенты с сахарным диабетом, люди с избыточной массой тела, курильщики, пациенты с высоким холестерином. Важную роль играет наследственность.

- А с какого возраста нужно начинать следить за своим здоровьем, в случае, например, негативной наследственности?

- Чем раньше мы начинаем заниматься собой, тем лучше. Кстати, есть целая группа тестов, с их помощью можно понять: относится пациент к группе риска или нет. И есть некие факторы, на которые необходимо ориентироваться. Например, если в семье есть больной сахарным диабетом, то в этом случае и молодежь должна в какой-то степени контролировать риск развития этого заболевания. То же самое касается перенесенных родственниками инсультов или высоких показателей давления.

«ИНФАРКТЫ И ИНСУЛЬТЫ МОЛОДЕЮТ»

- Можно ли говорить о том, что инфарктов и инсультов стоит бояться только пожилым людям?

- Инсульты и инфаркты молодеют. Во время пандемии было особенно большое количество молодых инфарктов и инсультов. А сейчас мы наблюдаем еще и такие последствия, как миокардиты. У пациентов, перенесших COVID-19, происходит снижение насосной функции сердца, возникает развитие сердечной недостаточности. Но, если вовремя попасть в поле зрения врача, ситуация меняется в лучшую сторону.

- Насколько корректно говорить о том, что если человек переболел коронавирусной инфекцией, то у него возникнут осложнения на сердце?

- Здесь нет четкой закономерности. Но мы наблюдаем таких пациентов, у которых на фоне COVID-19 развивается сердечная недостаточность. Я не могу сказать, что это происходит тотально. Но мы должны понимать, что вирус не изучен, как и состояние при нем настолько, чтобы давать какие-то прогнозы. Пока еще очень много вопросов, на которые, к сожалению, мы не можем дать ответов.

Во время пандемии было особенно большое количество молодых инфарктов и инсультов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Прививки от гриппа и COVID-19, безопасны ли они для сердечников и для людей с гипертонией?

- Я бы рекомендовал вакцинироваться всем. Вакцинация против гриппа всегда была приоритетом в кардиологии, профилактикой обострений и хронических состояний. Дело в том, что любая респираторная инфекция только ухудшит состояние человека с кардиальной патологией. И не нужно доводить до того, чтобы героически потом лечить инфекцию, а, быть может, до конца и не вылечить.

«ЖЕНЩИН ЛЕЧИТЬ СЛОЖНЕЕ»

- Есть такая информация, что симптомы инфаркта у мужчин и женщин могут быть различными. Насколько верно это утверждение?

- Мужчины и женщины между собой различаются. Следовательно, и симптомы тоже могут быть разными. Скажу так: из-за особенностей анатомии сердца женщин сложней лечить. Но сосудистую стенку сердца у них защищает гормональный фон.

А у мужчин этого не происходит. Поэтому высокий холестерин у них начинает влиять на эту самую сосудистую стенку раньше. В свою очередь, женщины могут потом «догнать» мужчин, если у них есть сахарный диабет или вредные привычки.

- Какие симптомы могут говорить о том, что у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой?

- Эти проблемы возникают, как правило, внезапно. Я говорю об инфаркте и об инсульте. И это те две категории состояний, которые требуют немедленного решения. Оно должно быть принято совместно со скорой помощью: назначена правильная маршрутизация пациента.

Необходима и работа с населением. Мы должны рассказывать о симптомах этих состояний не только будущим пациентам, но и тем людям, которые будут следить за своими близкими. Ведь не всегда инсульт можно оценить самостоятельно. Не всегда мы можем позвонить по «03», когда случается такая катастрофа. Именно поэтому роль близких, в этой ситуации, чрезвычайно высока.

Очень важно оценить ситуацию и оказать человеку своевременную помощь. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- А как распознать сердечный приступ, и какие правила поведения в этом случае будут верными?

- Сердечный приступ - это боль за грудиной, которая не купируется приемом препаратов. И самое правильное в такой ситуации - вызов скорой помощи.

- Есть ли польза от таких устоявшихся препаратов от сердца, как валидол и корвалол? Можно ли их применять без назначения врача?

- Мы живем в век доказательной медицины. Но, если говорить об озвученных препаратах, то таких доказательств нет. Нельзя сказать, что они первые, лучшие и единственные. Эти препараты не входят в стандарты лечения и в рекомендации.

Но есть и другая сторона вопроса: эффективность использования. Зачастую эти седативные препараты влияют на нашу нервную систему, немного успокаивая ее. Следовательно, в каких-то ситуациях они достаточно эффективны. Поэтому снимать со счетов их мы не будем. Но и говорить о том, что это панацея, тоже не станем. Здесь важно не заниматься самолечением. Но, если врач может порекомендовать использовать этот препарат, то, конечно, его можно использовать.

«ОРИЕНТИР 140/90»

- Артериальная гипертония. Что это такое, говоря медицинским языком? И почему с возрастом появляется это проблема?

- Подъему артериального давления может способствовать множество различных причин. Артериальная гипертензия делится на симптоматическую и эссенциальную. Симптоматическая возникает в силу различных заболеваний, например, при поражении почек, проблемах с щитовидной железой и так далее. Это удел молодых.

А вот эссенциальная – это поломка регуляторных систем в организме. Она возникает у людей в возрасте от 40 лет и выше. Как это ощущается? Покраснение, тяжесть в голове, головная боль – это первые симптомы, когда необходимо померить давление. Причем не просто разово, а вести «дневник давления».

Дело в том, что когда такой пациент приходит к врачу и показывает наблюдения в динамике, то и врачу гораздо проще принять решение о назначении того или иного препарата.

- При каких показателях можно говорить о том, что давление повышено или понижено?

- Ориентир у нас 140/90 – это первая степень артериальной гипертензии. Все, что выше – это плохо. Все что ниже – требует наблюдения. Оптимальное давление 120/80.

- Очень высокие показатели давления. Чем чреваты такие состояния?

- В первую очередь инсультом. Здесь нужна срочная консультация врача – вызов скорой помощи или кардиолога по месту жительства

Подъему артериального давления может способствовать множество различных причин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Может ли случиться инсульт, если до этого не было проблем с давлением?

- Почти половина инсультов – это фрагменты тромбов, которые формируются в сердце при различных нарушениях его ритма. Эти тромбы вымываются потоками крови в сосуды головного мозга. И мы не говорим об артериальной гипертензии только как о факторе риска развития инсульта ишемического.

Более того есть геморрагический инсульт. Он может быть следствием артериальной гипертензии, а может быть следствием врожденной аномалии сосудистого русла головного мозга. Здесь есть моменты, которые мы не всегда можем заведомо дифференцировать. Необходимы дополнительные обследования.

- Таят ли в себе опасность проблемы с пульсом? Если это продолжается постоянно?

- Конечно. Например, мерцательная аритмия – это самая частая причина инсульта, а возникает она вследствие приема алкоголя. И, если врач выявляет нарушения ритма, – то необходим 100% отказ от алкоголя – и это является оптимальным вариантом снижения рисков. Это не значит, что тот, у кого возникает аритмия, алкоголик. Но очень часто, причем, независимо от дозировки, спиртное - причина фибрилляции предсердий. Алкоголь является провокатором.

«ПОМОЧЬ ЗА 4,5 ЧАСА»

- Есть ли профилактика в случае наследственной предрасположенности к инсульту?

- Атеросклероз – одно из очевидных состояний, на фоне которого возникает нарушение мозгового кровотока. Первое – это холестерин. Второе - высокие цифры давления. Поэтому должны быть контроль давления, холестерина и полный отказ от курения – любых составов, не только сигарет.

- Есть ли рабочий алгоритм для проверки признаков инсульта?

- Что такое инсульт? Это мозговой удар. Здесь принципиальна скорость оказания медицинской помощи в условиях стационара. Это самая главная парадигма.

Если возникает инсульт – это возможны нарушения речи, двигательной активности. Человек хотел бы сказать, да не может. Хотел бы набрать телефонный номер, а рука не работает. Хотел бы подняться, а лежит на полу. Очень важным при инсульте является понимание окружающих той симптоматики, которая наблюдается. И реакция окружающих на эту реакцию – она первостепенна.

Исследование сердца с помощью электрокардиографа. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Есть такое понятие – wake-up инсульт…

- И в переводе оно означает – инсульт у проснувшегося человека. Он просыпается – и у него уже инсульт. Сколько по времени – мы не знаем. Может быть, он уже несколько часов лежит. И здесь очень важно оценить ситуацию и оказать человеку своевременную помощь.

Важен временной фактор, потому что тромбы, которые формируются – легко устранимы в первые часы и минуты, если говорить честно. Максимум – 4,5 часа. Это доказано. Если мы вводим лекарство, растворяющее тромб. Если все сделано быстро. То люди восстанавливаются после таких ситуаций. И смогут жить полноценной жизнью.

- Если говорить о внимании окружающих к человеку, у которого возможны такие проблемы. Можно ли выделить какую-то внешнюю симптоматику для человека с инфарктом и инсультом?

- Что касается сердца – здесь боль в области сердца, возможно распространение боли в левую руку, левую лопатку, нижнюю челюсть, возможно, в шею. Часто, возникает такая боль, что человек не находит себе места. В домашних условиях в таких ситуациях, возможно, использовать нитроглицерин. Но важно не допустить передозировки: максимум одна-две дозы. И обязательно разжевать аспирин, если боль за грудиной выраженная.

А что касается головного мозга - нарушенная речь, мимика, сторонность – онемение руки, ноги или нарушение их движения. И это первые симптомы, которые заставляют нас вызвать «03». И никакого самолечения!

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