Почему дети в Ростовской области в зимний период могут стать жертвами ДТП

Из 276 пострадавших в авариях в Ростовской области детей 136 являлись пассажирами автомобилей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В зимний период, когда на дорогах наблюдается гололедица, а видимость ухудшается из-за осадков и тумана, число дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области с участием детей возросло. Об этом рассказала заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Ростовской области Юлия Комарницкая. Специалист дала рекомендации, как ребятам и их родителям нужно себя вести на дорогах, управляя автотранспортом или прогуливаясь пешком.

БОЛЬШЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ ПАССАЖИРЫ

По словам эксперта, из 276 пострадавших в авариях в Ростовской области детей 136 являлись пассажирами автомобилей, 117 — пешеходами, 13 — велосипедистами, а 9 — водителями мототранспорта. Из 17 погибших в ДТП ребят 14 являлись пассажирами транспортных средств. 10 из этих погибших были пассажирами автомобилей, водители которых стали виновниками аварии. При этом больше всего пострадавших в ДТП детей — 67 — было зафиксировано в Ростове-на-Дону. В большинстве случаев в донской столице жертвами таких происшествиях являются, прежде всего, пешеходы.

- В преддверии новогодних праздниках ситуация на дорогах Ростовской области обострится, - предупредила специалист. - Поэтому с 20 декабря по 15 января в донском регионе проводится профилактическое мероприятие «Зимние безопасные дороги».

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА

Основной причиной ДТП с участием детей является несоответствие выбранного водителями скоростного режима конкретным условиям движения. Второй по количеству случаев причиной стало несоблюдение очередности проезда и дистанции. Поэтому, учитывая погодные условия и возросшие риски передвижения по дороге из-за тумана и осадков, водителям нужно быть внимательными и выбирать соответствующий скоростной режим.

Примечательно, что в семи из восьми случаев, в которых пострадавшими оказались юные пассажиры мотоциклов или скутеров, за рулем также находились такие же подростки, не имеющие водительских прав. В зимний период подобных ДТП может не быть совсем, поскольку не сезон. Но все возможно.

- Во время праздников кто-то отправится к друзьям, а кто-то — путешествовать, - предположила Юлия. - У детей подросткового возраста пробуждается любопытство в отношении транспорта. Они могут без спроса взять автомобиль, когда родители будут заняты праздничными мероприятиями, и уехать кататься. К сожалению, каждый январь у нас отмечается такими печальными историями.

ВИНОВАТЫ ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ?

Среди пострадавших в текущем году в ДТП подростков много не только водителей и пассажиров, но и пешеходов. Основная масса таких случаев происходит по вине самих детей.

- Так, недавно в Ростове мальчик, поскользнувшись, упал посреди дороги, - вспомнила специалист. - Водитель первого проезжающего авто его заметил и объехал. Второй же - из-за плохой видимости в темное время суток не успел и допустил наезд. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.

Родителям детей нужно помнить, что все дорожные происшествия с участием подростков — это зона ответственности взрослых. Какой пример будут подавать родители, так ребенок и будет действовать.

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