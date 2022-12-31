Ростовчанка по семь часов наряжает елки на заказ и не берет за это денег

Дело так увлекло девушку, что она стала оформлять елки для родственников, друзей и теперь уже клиентов. Автор фото: архив героя публикации

Совсем немного времени отделяет нас от Нового 2023 года. Многие уже закупились застольным продовольствием, пробежались по магазинам в поисках модного наряда, подарков и, конечно же, еловой красавицы. Теперь самое время включить праздничный фильм, достать сундук с игрушками и украшать зеленую всей семьей.

Ровно так долгие годы делала и ростовчанка Ася Мартиросян. Дело так увлекло девушку, что она стала оформлять елки для родственников, друзей и теперь уже для клиентов. Мастерица рассказала, сколько часов может длиться декорирование, есть ли в этом году актуальные тренды и обязательно ли выбирать игрушки по цвету.

РАЗБИВАЛИ НА СЧАСТЬЕ

- Думаю, для многих Новый год ассоциируется с чем-то волшебным: вся эта мишура, огоньки, яркие игрушки, и ты такая красивая крутишься на утреннике в нарядном платье. Ну, прямо кадры прямиком из теплого детства, - улыбаясь, начинает рассказ Ася. – Сколько себя помню, в канун праздника просто обожала наряжать елку вместе с родителями, для нас это был целый ритуал.

Перед тем, как приступить к делу, девушка всегда обсуждает с «заказчиком» цветовую гамму. Автор фото: архив героя публикации

Папа отправлялся на базар в поисках самой пышной сосны-красавицы. Как сейчас помню, едва он заносил зеленую на порог, дом тут же наполнялся ароматом предстоящего торжества. После мы с мамой и братом бережно устанавливали ее и, наконец, начинали украшать. Из закромов доставался картонный ларец с разноцветными сокровищами: здесь игрушки, гирлянды, мишура, все как положено. По доброй традиции, всегда разбивали парочку особо хрупких вещиц - разумеется, на счастье.

Даже сейчас, будучи взрослой с большим нетерпением жду всей этой новогодней радости. С 2017 даже стала разбираться в сортах хвойных красоток, ведь все - от ствола до макушки - должно быть безупречно. И, куда без игрушек? Тем более, что для меня подбирать их по стилю, цвету и форме - одно сплошное удовольствие.

Раз от раза мои елки получали уйму комплиментов, а некоторые друзья и родственники даже просили нарядить праздничное деревце и для них. Теперь вот каждый сезон стабильно стилизую по две-три ароматных красотки.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Ростовчанка признается, что долгое время занималась оформлением еловых ради удовольствия, ни о каком прайсе речи и не шло.

– Только в этом декабре постучался первый частный заказ, нарядила людям елочку своими игрушками, эдакая аренда украшений с услугами декоратора, - смеется ростовчанка. - После даже задумалась, а не заняться ли историей более глобально. Но пока это планы на будущий год, сейчас же просто дарю близким частичку праздничного настроения.

Только в этом декабре мастерица постучался первый частный заказ. Автор фото: архив героя публикации

Например, как-то раз устроила сюрприз для любимых племянников. Все организовала, купила, установила и нарядила: очень хотелось погрузить ребят в новогоднюю сказку. Если честно, совсем не понимаю, как можно брать деньги с родственников, да и друзьям выдвигать чек очень странно. Если они хотят отблагодарить, делают это по мере возможностей. Тем более, мне безумно нравится наблюдать за тем, как люди реагируют на готовую работу: такие эмоции точно не купишь.

ИГРУШКА НА ВЫБОР

- Перед тем, как приступить к делу, всегда обсуждаю с «заказчиком» цветовую гамму, - улыбается мастерица. - Причем в этом вопросе не стоит опираться только на модные тренды, да и их, если честно, особо нет. Главное, чтобы палитра цветов устраивала человека, ведь елка будет стоять в доме как минимум недели две-три, а то и больше.

После того, как с оттенками определились, начинается чистая импровизация. Первым делом собираю приблизительный вариант. Затем отхожу в сторону и присматриваюсь: какой отступ у игрушек, где дополнить, а где и убавить. Процесс хоть и увлекательный, но очень долгий.

Ростовчанка признается, что долгое время занималась оформлением еловых ради удовольствия. Автор фото: архив героя публикации

Даже на небольшое дерево, до 180 сантиметров, уходит часов семь не меньше. А, если в доме есть детки, чаще всего они обязательно просятся помогать. Тогда прошу достать из волшебного мешка любую понравившуюся игрушку на выбор.

Конечно, украшения в нем уже заранее подобраны по цвету, но для ребятишек нет ничего важнее, чем лично поучаствовать в этом волшебном процессе. А я понимаю их, как никто другой.

Раз от раза елки, украшенные девушкой, получали уйму комплиментов. Автор фото: архив героя публикации

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