Ростовчане смогут воспользоваться услугами врачей в городских травмпунктах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации рассказали, как будут работать поликлиники, больницы и травмпункты с 31 декабря по 9 января. Сити-менеджер Алексей Логвиненко уточнил также график роддомов и прививочных кабинетов.

По словам Логвиненко, во всех медицинских организациях донской столицы уже сейчас назначены дежурные администраторы. Ростовчане смогут уточнить их контакты по месту прикрепления.

- Во всех поликлиниках города с 31 декабря по 9 января будут работать кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, - прокомментировал Алексей Логвиненко. - Медпомощь по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно в штатном режиме.

В стационарных отделениях и родильных домах Ростова-на-Дону 24 часа в сутки будут дежурить врачебные бригады.

Те ростовчане, которые получат во время празднования Нового года травму, смогут воспользоваться услугами врачей в городских травмпунктах. Детей будут принимать по двум адресам: травмпункт больницы № 4 на Богатяновском спуске, 27 и травмпункт больницы № 20 на проспекте Коммунистическом, 39.

Взрослым же окажут помощь по пяти адресам: травмпункт ГБСМП на улице Бодрой, 88/35; травмпункт Городской больницы № 4 на Богатяновском спуске, 27; травмпункт Городской больницы № 20 на проспекте Коммунистическом, 39; травмпункт Городской поликлиники № 1 на улице Сержантова, 3 и травмпункт Городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко на Ворошиловском проспекте, 105.

Новогодний график работы медицинских учреждений, расположенных на территории всей Ростовской области, будет опубликован 31 декабря на сайте донского правительства.

Напомним, с 1 января все городские медорганизации планируют перевести в ведение регионального Минздрава. В результате будет создано управление по координации деятельности медицинских организаций города при министерстве здравоохранения Ростовской области. Всего переподчинить собираются 31 организацию. Под контроль нового руководства также передадут 317 объектов недвижимости.

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