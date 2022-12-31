Как ростовчане выбирают гаджеты подешевле и пытаются вернуть их после Нового года

В преддверии Нового года людей так и манит купить что-нибудь эдакое. Фото: Иван МАКЕЕВ

Только подумать, каких-то лет двадцать назад мы мечтали о кнопочном телефоне с антенной, сеге и заграничных джинсах, а интернет по карточкам был лучшим подарком на праздник.

Сейчас же народу подавай смартфон да помощнее: чтобы и камера на миллион пикселей, и цвет нарядный, и процессор хороший. В таком ответственном деле нужно учитывать все параметры, иначе смешные видосики вместо трех секунд, будут грузиться целых пять - не постижимая по нынешним временам роскошь.

Ну, а если серьезно, в преддверии Нового года людей так и манит купить что-нибудь эдакое. Новенькие наушники, беспроводную колонку, смарт-часы или «яблоко» последней модели. Продавец салона сотовой связи в Ростове Кирилл рассказал, почему некоторые ростовчане пытаются сдать товары обратно и поделился лайфхаками о том, в какие даты делать покупке выгоднее всего.

УЙТИ В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

- На самом деле несмотря на то, что курс сейчас напоминает кардиограмму сердечника, прайс на данный момент изменился только в лучшую сторону, - признает парень, который работает продавцом уже два года. - Многие позиции стремительно дешевеют, а в магазинах то и дело стартуют праздничные акции для увеличения продаж. В целом, обстановка сейчас, как и в стандартные дни, за исключением легкой паники. Народ поскорее хочет закончить все дела и уйти в новый год без долгов.

Кстати, заметил, что некоторые люди превратились в финансистов и экономистов. Частенько слышу, что они мониторят курс валют: мол, вот жду удачного периода, чтобы, наконец, прикупить яблочный продукт. Спешу обрадовать: даже, если вы будете ежесекундно обновлять биржевые сайты, чуда не произойдет - цены зависят не от этого.

Мы и сами не поймем, что влияет на падение или повышение стоимости: сегодня - так, а завтра - картинка может заиграть совершенно другими красками. При этом 2022 год точно стал одним из самых низких по показателям. Весь год прайс падал.

СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ

- Несмотря на понижение цен, люди все-равно стараются брать более бюджетные товары, - признается продавец. – Если в прошлом году те же телефоны за 80–70 тысяч рублей улетали по 15-20 штук в месяц, то сейчас за этот же период покупают около 4-5 тысяч. В фаворе нынче демократичные варианты - до 30–40 тысяч рублей и ниже. Думаю, на ситуацию с "яблоками" повлияли санкции на определенный функционал. Нет бесконтактной оплаты, установить приложения некоторых банков без плясок с бубнами невозможно, так вот подумают обо всех минусах, и давай им андроид.

Кстати, и рассрочки с кредитами ростовчане сейчас почти перестали оформлять, бояться загадывать на будущее.

Ладно, когда экономят, в целом все объяснимо. Но иногда клиенты просто поражают смекалкой и бережливостью. Например, всякие Васи, накупают в ажиотаже товара, потом понимают, что он им так-то не нужен, и с очень серьезным видом пытаются сдать обратно.

ДОХОДЯТ ДО СУДА

- Например, в прошлом году был такой случай. Пришли как-то перед Новым годом купить смарт-часы, я помог выбрать, продал и все было замечательно, - делится парень. - Тут, на календаре 2 января, вижу знакомый товарищ недовольно шагает в сторону нашего магазина. Заходит и буквально с порога заявляет: мол, дорогой, а оформи возврат, так и так к телефону не подошли. Но загвоздка в том, что технику яблочного производства нельзя вернуть.

Вежливо постарался объяснить все. Но нет, гражданин старательно выводил на эмоции, махал руками, кричал, угрожал, что записывает все на диктофон. Мой любимый трек: «да вы не имеете право, я в суд подам». Причем, он реально отправил иск и ожидаемо его проиграл. А все потому, что те же часы и телефоны – это сложные технические устройства. Чтобы вернуть обратно нужна экспертиза с подтверждением банка. Такой вот новогодний сюрприз.

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