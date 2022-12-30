Как в Ростовской области поддерживают предпринимателей

Роман Соин, исполнительный директор Гарантийного фонда. Фото: Наталья Захарченко

Настало время подводить экономические итоги уходящего года, который был непростым в свете новых экономических вызовов и западных санкций. Но донские предприниматели выстояли благодаря как своим навыками и профессионализму, так и поддержке, оказываемой государством и банками. Эксперты подробно рассказали о том, по каким законам развивался бизнес на Дону в 2022-м, а также как стать успешным предпринимателем в 2023 году.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

Как ранее в своем интервью «КП-Ростов-на-Дону» заявлял министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, в регионе существует очень много форм поддержки бизнеса.

- Их масса. Это поддержка крупного, среднего, малого бизнеса, микробизнеса, начинающих предпринимателей, самозанятых. Это и льготные кредиты – от 1% годовых, льготные лизинговые займы. Можно обратиться в наш областной Гарантийный фонд - он подставит плечо и поручится за привлекаемый кредит. Это инновационные гранты: если компания занимается технологиями, можно получить грант до 30 млн. рублей на одну компанию. Сумма такой поддержки в этом году приближается к полумиллиарду рублей. Для снижения затрат инвесторов мы даем субсидии, которые компенсируют затраты бизнеса на технологическое присоединение к энергетике, водо- и газоснабжению. Далее, это субсидирование процентной ставки, субсидируются инвесткредиты в части процентных платежей для компаний в сфере промышленности, которые занимаются экспортом. Не говоря уже о том, что у нас есть целый пакет мер по налоговым льготам. В прошлом году такой поддержки было оказано на 450 млн. рублей, в этом году эта сумма уже 590 миллионов. Это конкретная финансовая поддержка нашего донского бизнеса, - сообщил министр экономического развития Ростовской области Максимом Папушенко.

ОТ ТУРБУЛЕНТНОСТИ - ДО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Более подробно о поддержке бизнеса рассказали эксперты, - исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд» Ростовской области Роман Соин, а также руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая.

Специалисты сошлись во мнении, что текущий год стал настоящим испытанием для донского бизнеса. Если первые два месяца 2022-го были для сектора малого и среднего предпринимательства Ростовской области довольно прогнозируемыми, то затем началось турбулентное время для одних и время возможностей для других.

- Был период, когда либо клиенты отказывались от заявок, либо банки ставили на «стоп» выдачу кредитов. В марте - апреле мы видели спад по кредитам в плане предоставления поручительств. Но, начиная с мая, когда в рамках антисанкционной политики в полную меру заработали госпрограммы, как новые, так и уже действующие, мы стали наблюдать устойчивый рост количества поступающих заявок. Если в декабре 2021 года в Фонд пришло пиковое число заявок – 54, то уже в мае текущего года их было 159. Примерно такое число заявок – 120, 130, 150 – в Гарантийный фонд приходило и в последние несколько месяцев, - озвучил данные Роман Соин.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Роман Соин связывает рост числа запросов на поддержку бизнеса с необходимостью выполнения поставленных ранее задач. И тут Фонд подставляет плечо помощи своим партнерам - субъектам малого и среднего предпринимательства. Сегодня НКО работает над увеличением кредитования субъектов МСП.

Как отмечает Роман Соин, порядка 85% всех выданных поручительств занимает пополнение оборотных средств компаний, а остальные 12-15% выдаются на инвестиционные цели. При этом вне зависимости от внешних условий, доля оптовой и розничной торговли в кредитовании на Дону занимает порядка 50%.

Также эксперты детально рассказали о банковских гарантиях, которые, по ряду причин, входят в число одних из самых востребованных продуктов для бизнеса в Ростовской области.

ТРЕНД НА РОСТ ГАРАНТИЙ ПО ГОСКОНТРАКТАМ

В регионе практически каждый месяц планомерно повышается объем выпущенных гарантий по госконтрактам. По прогнозам, в следующем году тренд на прирост сохранится. При этом средние и максимальные «чеки» по гарантиям в Ростовской области также стабильно увеличиваются. Это, по мнению экспертов, говорит о доверии клиентов, о том, что продукт действительно нужен для их бизнеса.

Как сообщила руководитель «Абсолют Банка» Елена Водяницкая, в Ростовской области высокий спрос на гарантии по госконтрактам.

- Доля гарантий от Абсолют Банка по госконтрактам в рамках ФЗ-44 и ФЗ-233 – более 60% от общего числа. На втором месте по популярности – гарантии по коммерческим контрактам. Также устойчивый спрос – на гарантии в пользу налоговых органов. Этот тип банковской гарантии позволяет налогоплательщикам вернуть задекларированную сумму НДС, не ожидая проверки, либо освобождает от уплаты авансовых платежей по акцизам. Мы прогнозируем, что доля гарантий по госконтрактам будет увеличиваться – до 70% и выше. На реализацию некоторых госпроектов даже выделяются дополнительные бюджетные средства. Причем, в большинстве направлений идет активное переориентирование именно на российских поставщиков. Для них - это время проявить себя и получить новые заказы,- говорит Елена Водяницкая.

Руководитель «Абсолют Банка» Елена Водяницкая. Фото: "Абсолют Банк"

КАК ВЫБРАТЬ БАНК?

Когда предприниматели обращаются за гарантийной поддержкой, всегда возникает масса вопросов, в числе которых – выбор финансовой организации. При этом, настаивают эксперты, самым важным критерием при выборе банка для работы с гарантиями по госконтрактам является простота оформления.

- Цена - на втором месте. Почему это так важно? Потому что с момента победы в тендере на оформления документов дается всего 10 дней. У бизнеса просто нет времени на долгие согласования, - пояснила Елена Водяницкая.

КОНТРАКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Раскрыли эксперты и вопрос о том, получило ли в этом году импульс для развития финансирование госконтрактов.

- Безусловно. Чем выше спрос на гарантии – тем выше спрос на контрактное финансирование. Особенно по госзакупкам. Это логично, поскольку для выполнения контракта компаниям необходимо своевременное пополнение оборотных средств. В связи с этим растет спрос на контрактное финансирование. Средний чек по заявкам на этот продукт в Ростовской области - 50-100 млн рублей. Опыт показывает, что наиболее активно в регионе работают с контрактным финансированием предприятия, которые занимаются инфраструктурным строительством, дорогами, - ответила на вопрос эксперт.

ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ

Также специалисты рассказали, какие факторы необходимо учитывать предпринимателям для того, чтобы участие в госзакупках стало максимально продуктивным.

Так, первым делом, эксперты советуют заранее провести переговоры с банком, определить лимиты по гарантиям, контрактному финансированию.

- В нашем банке мы как раз предлагаем соответствующие пакетные решения, включающие в себя весь необходимый предпринимателю инструментарий. Таким образом, наш клиент при победе в тендере может быстро предоставить заказчику гарантии, получить авансы, а также воспользоваться кредитными средствами для выполнения контракта. Также у нас используется предсказательная модель, когда финансовые специалисты на основании данных о предыдущем опыте клиента не только предодобряют лимит, но и подсказывают, в каких конкурсах предприниматели могут принять участие, чтобы шансы на победу стали максимально высокими. Этот сервис абсолютно бесплатный и помогает эффективнее вести свой бизнес, - подытожила Елена Водяницкая.