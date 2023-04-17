В Ростовской области мужчина предстал перед судом из-за винтовки и ружья, которые хранил дома

У жителя Ростовской области нашли незарегистрированное оружие Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростовской области, в одном из сел Пролетарского района, оперативники обнаружили, что местный житель хранит у себя дома незарегистрированное оружие. Так, по данным пресс-службы областной ФСБ, у мужчины нашли гладкоствольное одноствольное ружье, мелкокалиберную винтовку и 64 патрона к ней.

Оружие было изъято, а на его владельца завели уголовное дело по статье России «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Материалы уголовного дела уже ушли в суд, который, в свою очередь, вынес решение.

- Его признали виновным и приговорили к полутора годам ограничения свободы. Приговор в законную силу вступил, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодого мужчину поймали на торговле оружием в Ростовской области

Возбуждено уголовное дело (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области черных копателей осудили за торговлю оружием времен ВОВ

Мужчины проводили раскопки на местах боев (подробнее)