В Калмыкии осудили криминального авторитета, который семь лет управлял «ворами в законе»

Более семи лет мужчина заправлял криминальными авторитетами Калмыкии, пока его не задержали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, когда на дворе 2023-й год, суд отправляет за решетку настоящего криминального авторитета как из «девяностых» - только обошлось без малиновых пиджаков.

В Калмыкии осудили 37-летнего мужчину, «занимавшего высшее положение в преступной иерархии», которому подчинялись все «воры в законе». Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Республики Калмыкия.

Суд установил, что еще в 2014 году мужчина прошел некий обряд инициации, основанный на криминальных традициях. После этой процедуры его объявили на территории региона так называемым «положенцем».

Как узнала «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, у мужчины параллельно был и легальный источник дохода - свой строительный бизнес. Он числился в фирме генеральным директором.

Получив от своих «избирателей» права, полномочия и обязанности, более семи лет «положенец» лично или через своих заместителей управлял преступной сетью в Калмыкии.

Назначал на «должности» нижестоящих в иерархии — так называемых «смотрящих», устраивал сборы средств на нужды криминального мира, пополняя «общак», разрешал споры, назначал наказание, организовывал «сходки» уголовных авторитетов и сам принимал в них активное участие для обсуждения важных вопросов криминальной жизни.

А еще покровительствовал тем людям, кто мог оказаться в криминальном бизнесе полезен, привлекал новые «кадры», следил за соблюдением правил и традиций, присущих криминальной среде и тщательно контролировал их исполнение.

После разбирательств в суде мужчину отправили в колонию на 8 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всеми этими делами «управленец» занимался, пока его не задержали сотрудники правоохранительных органов в марте прошлого года.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», - прокомментировали в прокуратуре Республики Калмыкия. - Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и с ограничением свободы на полтора года.

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