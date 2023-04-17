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Происшествия17 апреля 2023 11:57

В Калмыкии осудили криминального авторитета, который семь лет управлял «ворами в законе»

За то, что назначал «смотрящих», пополнял «общак» и организовывал «сходки», мужчина получил восемь лет «строгача»
Татьяна ТИХОНОВА
Более семи лет мужчина заправлял криминальными авторитетами Калмыкии, пока его не задержали.

Более семи лет мужчина заправлял криминальными авторитетами Калмыкии, пока его не задержали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, когда на дворе 2023-й год, суд отправляет за решетку настоящего криминального авторитета как из «девяностых» - только обошлось без малиновых пиджаков.

В Калмыкии осудили 37-летнего мужчину, «занимавшего высшее положение в преступной иерархии», которому подчинялись все «воры в законе». Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Республики Калмыкия.

Суд установил, что еще в 2014 году мужчина прошел некий обряд инициации, основанный на криминальных традициях. После этой процедуры его объявили на территории региона так называемым «положенцем».

Как узнала «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, у мужчины параллельно был и легальный источник дохода - свой строительный бизнес. Он числился в фирме генеральным директором.

Получив от своих «избирателей» права, полномочия и обязанности, более семи лет «положенец» лично или через своих заместителей управлял преступной сетью в Калмыкии.

Назначал на «должности» нижестоящих в иерархии — так называемых «смотрящих», устраивал сборы средств на нужды криминального мира, пополняя «общак», разрешал споры, назначал наказание, организовывал «сходки» уголовных авторитетов и сам принимал в них активное участие для обсуждения важных вопросов криминальной жизни.

А еще покровительствовал тем людям, кто мог оказаться в криминальном бизнесе полезен, привлекал новые «кадры», следил за соблюдением правил и традиций, присущих криминальной среде и тщательно контролировал их исполнение.

После разбирательств в суде мужчину отправили в колонию на 8 лет.

После разбирательств в суде мужчину отправили в колонию на 8 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всеми этими делами «управленец» занимался, пока его не задержали сотрудники правоохранительных органов в марте прошлого года.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», - прокомментировали в прокуратуре Республики Калмыкия. - Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и с ограничением свободы на полтора года.

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