В Ростовской области мужчина ударил таксиста, после этого пострадавший упал и умер

Конфликт произошел возле кафе в Батайске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 28-летнего жителя Батайска задержали после драки, во время которой погиб 45-летний таксист. Происшествие случилось ночью 16 апреля на улице Восточное шоссе.

По словам очевидцев, конфликт произошел возле одного из местных кафе. Сначала мужчины просто выясняли отношения на повышенных тонах, позже один из них ударил другого по голове. Пострадавший упал и скончался. Свидетели инцидента говорят, что при падении он сильно ударился головой. Нападавший скрылся — ориентировки на него распространились в соцсетях.

17 апреля в донском управлении следственного комитета СКР сообщили, что предполагаемый преступник задержан. Подозреваемым оказался 28-летний местный житель, потерпевшим — его 45-летний знакомый. Причина гибели последнего пока не называется.

— По версии следствия, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес 45-летнему знакомому удары руками в область головы, от которых последний упал на землю. Потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Знакомые погибшего говорят, что он работал водителем такси, но в день конфликта был не на смене. О подозреваемом известно, что у него уже есть судимость за преступления против собственности. Во время ссоры он, предположительно, был пьян.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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