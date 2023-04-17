«Важно поддержать стремление быть полезным стране»: в Ростове прошел семинар для молодых политиков

В Ростове прошел семинар, в котором приняли участи более ста юношей и девушек из кадрового проекта «ПолитСтарт». Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В Ростове, на площадке Дом Культурных «Правда», прошел образовательный семинар, в котором приняли участи более ста юношей и девушек из кадрового проекта «ПолитСтарт».

Предвыборная кампания, работа с наказами избирателей, подготовка законодательной инициативы – все эти вопросы обсуждали участники обучающего мероприятия.

В обсуждение по онлайн-связи включились и молодые политики Дона из муниципалитетов, в том числе, участники предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия» для отбора будущих кандидатов на выборы в областной парламент.

«ЭНЕРГИЮ И ИНИЦИАТИВНОСТЬ НАДО ПОДКРЕПЛЯТЬ ЗНАНИЯМИ»

- Все больше молодежи приходит на руководящие посты в органах власти, в общественных организациях, много молодых лиц среди депутатов «Единой России». Важно поддержать их стремление быть полезными стране, области и людям. Энергию и инициативность надо подкреплять практическими знаниями – ребята должны иметь возможность задавать волнующие их вопросы и получить компетентные ответы. В этом и есть основная задача нашего проекта, - прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Отметим, что у ребят была возможность пообщаться с профессионалами регионального и федерального уровней.

Так, своим опытом с ними поделились действующие депутаты: Екатерина Стенякина, которая сегодня представляет Ростовскую область в Госдуме, и председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков. С ребятами также пообщались замруководителя фракции «Единая Россия» в облпарламенте, участник СВО Максим Гелас и депутат гордумы Ростова Андрей Тарасов.

СТАВКА НА МОЛОДЫХ

Среди прочего, на семинаре затронули и современные технологии. Так, большой блок вопросов был посвящен продвижению в социальных сетях.

По словам руководителя Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Николая Ромашенко, такие встречи крайне важны для молодого поколения, за которым – будущее страны.

- На своем примере могу сказать, что принимал участие в проекте неоднократно, и все полученные знания вместе с личным опытом волонтерской деятельности дают возможность сделать серьезный шаг и зарегистрироваться в качестве кандидата предварительного голосования, - сказал Николай Ромашенко.

Также проектом предусмотрено онлайн-обучение.

«Единая Россия» с 2018 года реализует кадровый проект, который помогает выявить новых лидеров в различных сферах, обеспечивает для них наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах всех уровней.