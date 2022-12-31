Проверили детские сладкие подарки в ростовских магазинах на состав и требования Роспотребнадзора

Детский подарок можно не только купить, но и собрать самому. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вот-вот наступит год водяного кролика и кота. И Дед Мороз в лице папы и мамы в новогоднюю ночь положит под елочку ребенку подарок. А чтобы сладкий презент малышу точно понравился и не вызвал аллергию, на сайте Роспотребнадзора была опубликована памятка с рекомендациями, на которые стоит опираться при выборе конфетно-шоколадного сюрприза.

Всего пунктов десять: наличие знака ЕАС, дата изготовления, срок годности, условия хранения до и после вскрытия упаковки, состав, количество, наименование продукта, информация об изготовителе, показатели пищевой ценности, данные о наличии или отсутствии генно-модифицированных организмов.

Изучив все рекомендации, журналист «КП - Ростов-на-Дону» решила обойти донские магазины и проверить детские новогодние наборы на качество.

ДЛЯ МАЛОЕЖЕК

Свой обход начали с местных супермаркетов, стоящих на каждом углу дома. Первое, что бросается в глаза - цены. Те, кто хочет уберечь зубы от кариеса, могут купить маленький новогодний подарок за 109 и 119 рублей. Правда, масса такого изделия всего 136 граммов, а в наборе две карамели, шоколадная монета, леденец, шоколадный шарик в глазури и небольшое печенье. А что по рекомендациям Роспотребнадзора? Сошлись почти все пункты. После долгого осмотра миниатюрной коробки найти срок хранения после вскрытия так и не удалось. Еще и про ГМО ни слова.

Чтобы конфеты не испортились, придерживаемся правил хранения, указанных на упаковке. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Следующий подарок оказался трансформером. После того, когда все содержимое будет съедено, производитель предлагает не выбрасывать красочную упаковку в форме домика, а превратить его в кормушку для птиц. Для этих целей на картонной коробке нанесена разметка, где лучше вырезать окошко. Креативности удивились, теперь скрупулезно изучим описание к товару. Содержимое с составом и количеством граммов на месте, название подарка тоже имеется, далее идет и пищевая ценность, указан изготовитель, адрес производства. А вот с информацией про ГМО и с условиями хранения опять не все в порядке - до вскрытия, как хранить подарок, производитель написал, а после - нет.

Еще среди небольших подарков можно найти и те, где состав не написан, а нарисован. Берешь презент в руки, а там сразу изображены те конфеты, которые предстоит попробовать.

ПОДАРКИ ПРЕМИУМ КЛАССА

Переходим к подаркам от 229 рублей и выше. Если на дешевых наборах производитель расписал состав каждой конфеты, а еще и пронумеровал каждую сладость. В наборах побольше такого нет. Общее количество конфет, карамелей, десертов и печений придется считать самим. С составом каждому ингредиенту производитель тоже решил не заморачиваться. Просто взял и обобщил его. Поэтому понять, какая из конфет может вызвать у ребенка аллергию или другую проблему со здоровьем, просто невозможно. Зато значок об отсутствии ГМО здесь удалось найти.

Из среднего ценового сегмента переходим в подарки из категории «люкс» для истинных сладкоежек. И со знанием дела рассматриваем упаковку. Конфеты опять придется считать самим. А состав немного пугает - огромная стена из мелких серых букв в 53 строчки. Во всем остальном нареканий почти нет. Единственный недостаток - отсутствие информации, как хранить продукт после вскрытия.

Как говорится, дорого - не значит качественно. На некоторых красочных подарках состав либо плохо пропечатан, либо немного затерт. Поэтому прочитать некоторые слова просто невозможно. А выглядят такие «коробочки счастья» даже лучше, чем их соседи на полке магазина, у которых все пункты с рекомендациями сошлись.

В сладком подарке должно быть минимум пищевых добавок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫБИРАЕМ ПО ОТЗЫВАМ

Но если времени на новогодний шопинг нет, можно выбрать подарок и в онлайн-магазинах. Мы заглянули и туда. В поисковой строке вбиваем «сладкие подарки детям» и вашему выбору аж 50 358 вариантов.

Большинство продавцов здесь выставляют не только фото самой коробки, а еще и упаковки конфет. Некоторые не поленились и сделали даже таблицы для каждой конфеты с составом. О сертификатах соответствия тоже не забыли. А верить продавцу или нет, можно решить, зайдя в раздел отзывов о товаре. Там ответственные мамочки не только поделились впечатлениями ребенка от подарка, но даже сфотографировали коробку со всех ракурсов.

МИНИМУМ АЛКОГОЛЯ И НИКАКИХ ЛЕДЕНЦОВ

Для тех, кто по старинке привык сам собирать своему малышу подарок, Роспотребнадзор тоже дал рекомендации.

- Обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся - ядра абрикосовой косточки, арахис, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе, леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь с более 0,5 % этанола, - говорится в одном из пунктов.

А если хотите в сладостях спрятать игрушку, то лучше вложить ее в специальную упаковку и помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности.

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