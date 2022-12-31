Глава региона обратился к жителям Дона. Фото: правительство Ростовской области

Новогоднее поздравление губернатора Ростовской области Василия Голубева 2023: Василий Голубев обратился к жителям Дона в своем телеграм-канале. Глава региона подвел итоги года и озвучил пожелания землякам на год грядущий.

- Дорогие жители Ростовской области, все мы любим новогодние праздники. С детства знакомые ожидание чуда, предвкушение приятных сюрпризов, добрых встреч и счастливых неожиданностей. С годами хочется самому дарить подарки, - говорит в обращении Василий Юрьевич. - Отыскать загаданное, положить под елку то, о чем мечтает близкий человек. Самые искренний восторг, конечно, у детворы. Надо обязательно дарить подарки детям, исполнять их мечты, окружать любовью и заботой.

Все, что мы делаем — работаем, решаем возникающие задачи, справляемся с очередными сложностями, покоряем новые вершины для нашего благополучного будущего и, конечно, для детей. Это получится, если мы вместе.

Уважаемые земляки, провожая 2022 год, я благодарю вас за успехи, которых достигла Ростовская область, их немало: выросло промышленное производство, больше, чем год назад построено жилья, собран исторический рекордный урожай, позитивная динамика достигнута по основным параметрам развития. Все это достойный результат нашей общей работы.

Друзья, спасибо вам за труд и профессионализм, за творческие и спортивные победы, за щедрость души и готовность прийти на помощь и поддержать друг друга, за выдержку, умение собраться и объединиться. Единение — наша главная сила. Мы многонациональный регион. Сплотившись, мы преодолеем все трудности и обязательно выполним все задуманное.

С наступающим вас Новым годом, друзья! Здоровья, энергии, любви и добра вам! Пусть он будет успешным! Удачи всем нам и побед!

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