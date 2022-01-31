Глава обратился с поздравлениями к горожанам. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Новогоднее поздравление главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко 2023: за несколько часов до праздника глава обращается к жителям и гостям города на сайте администрации.

- От всей души поздравляю вас с самым теплым и семейным праздником – Новым годом! - обратился Алексей Валентинович. - Все, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Как рассказал глава города, за 2022 год бюджет Ростова-на-Дону вырос до 54 миллиардов 491,5 миллиона рублей, что на 9,3 миллиарда рублей больше, чем в 2021-м. А а первые 9 месяцев года воплощены шесть инвестпроектов на общую сумму 23,1 миллиарда рублей.

- Импортозамещение - приоритет в сфере экономики. А одно из ключевых направлений в этом плане – выпуск радиоэлектроники, - заметил Алексей Логвиненко. - В Ростове запустили серийное производство плат - это первый этап создания производства полного цикла отечественной техники в донской столице.

Алексей Логвиненко поздравил ростовчан и гостей города. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Также в обращении глава напомнил об активном обновлении материально-технической базы учреждений здравоохранения — на эти цели было направлено 2,6 миллиарда рублей.

- Этот год уйдет в историю как время беспрецедентного строительства объектов образования, - заметил глава. - Свыше 2,7 миллиарда рублей направлено на возведение пяти школ!

Кроме того, в уходящем году Ростов провел более 70 тематических мероприятий, в том числе масштабный первый международный фестиваль купечества им. А. Чехова «В городском саду».

- Уверен, что в 2023-ем нам удастся осуществить еще больше задуманного! Пусть новый год воплотит в жизнь все добрые замыслы, станет годом долгожданных побед, приятных открытий, радостных событий. И пусть всем неизменно сопутствует успех в благих делах! - пожелал Алексей Логвиненко. - Крепкого здоровья вам, дорогие ростовчане, благополучия и исполнения заветных желаний! С Новым, 2023 годом!

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