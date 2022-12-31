За растление 10 девочек в Интернете перед судом предстанет житель Элисты

Мужчина попался на мелком нарушении, а, оказалось, семь лет растлевал младшеклассниц в Интернете. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Это громкое преступление заставляет нервно поежиться родителей, где бы они ни жили — хоть в Ростовской области, хоть на другом краю России. В соседней Калмыкии завершено расследование в отношении 39-летнего жителя Элисты. Его обвиняют в растлении 10 (!) девочек в Сети, которым не было и 14 лет, и в нескольких фактах распространения порнографии среди детей. Подробности — у пресс-службы Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

Расследование этого дела длилось с 2020 года. Тогда элистинец попался на глаза полиции по другому, мелкому, нарушению. Но ниточка потянулась и привела правоохранителей к шокирующим подробностям.

ВТЕРСЯ В ДОВЕРИЕ ДЕВОЧКАМ

По версии следствия, на протяжении нескольких лет, с 2014 по 2020 год, мужчина с вымышленного аккаунта с чужим фото и именем заводил переписку и дружбу с младшеклассницами. Втеревшись в доверие девочкам, он переходил на интимные темы, а некоторым даже посылал картинки порнографического содержания.

- Обвиняемый, находясь на территории Элисты, совершил иные действия сексуального характера в отношении десяти несовершеннолетних девочек, не достигших 14-летнего возраста, проживающих, как на территории Республики Калмыкия, так и на территории других регионов России, вступая с ними в интимную переписку, - уточнили в ведомстве. - Посылал сообщения сексуального характера и в четырех случаях распространял порнографические изображения.

Наказание только по одной статье может достичь 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДОПРАШИВАЛИ ДЕВОЧЕК, ЧИТАЛИ ПЕРЕПИСКУ

Отделу по расследованию особо важных дел калмыцкого следкома предстояла масштабная и кропотливая работа. Вместе с оперативными работниками МВД они допросили потерпевших - лишь некоторые из них к моменту допроса стали совершеннолетними, также допросили законных представителей детей, были назначены экспертизы — психиатрические и психолого-лингвистические, отсмотрены переписки обвиняемого и потерпевших. Все это позволило собрать доказательства и завершить расследование.

- Житель Элисты обвиняется в десяти эпизодах преступления «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - рассказали в следкоме. - И четырех эпизодах преступления по статье «Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Добавим, что по первой статье законом предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.

При этом правоохранители продолжают работу: в этом деле может быть больше потерпевших.

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