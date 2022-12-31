Зинаида Васильевна подвела итоги уходящего года и озвучила пожелания на 2023-й. Фото: rostov-gorod.ru

Новогоднее поздравление 2023 Председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной адресовано всем жителям донской столицы и ее гостям. Руководитель подводит итоги уходящего года и делает пожелания ростовчанам на 2023-й.

- Каким он будет? Все мы искренне верим в то, что будет он годом мира, торжества жизни, созидания и благополучия, - уверена Зинаида Неярохина. - 2022-й принес много новых испытаний. Объединенными усилиями мы заставили отступить пандемию коронавируса и смогли вернуться к безмасочному режиму. Но нас ждал новый вызов — проведение специальной военной операции на Украине.

Зинаида Васильевна напомнила, что Ростов-на-Дону, как самый крупный из городов близ зоны проведения СВО принял более трех тысяч беженцев, организовал теплый прием в 28 ПВР

- Мы в очередной доказали право называться жителями радушного и сплоченного Ростова-на-Дону! - говорит Зинаида Васильевна. - Когда же Президент объявил частичную мобилизацию, город выполнил свои задачи и принял комплекс необходимых мер по поддержке семей мобилизованных. Город адаптировал экономику к новым реалиям в условиях западных санкций.

Поэтому Новый год мы будем встречать с оптимизмом. Пусть он подарит каждому ростовчанину здоровье и удачу, принесет в каждый дом спокойствие и достаток, станет для всех годом отрадных перемен!

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